La Collection Robert-Lionel-Séguin en vedette dans une revue d’ethnologie

Le plus récent numéro de la Revue Rabaska – revue d’ethnologie de l’Amérique française fait une grande place à la Collection Robert-Lionel-Séguin du Musée POP.

Près de 200 pages de la section Terrains sont consacrées à la collection dans le Volume 19 de la revue. Six auteurs différents, dont la conservatrice du Musée POP, Nathalie Boudreault, se penchent sur la démarche scientifique et l’importance de la Collection Robert-Lionel-Séguin.

« La Collection Robert-Lionel-Séguin fait partie de l’ADN du Musée POP. Sa mise en valeur est partie prenante de la stratégie de développement du musée. D’ailleurs, l’architecture du Musée POP est inspirée du fameux marche-à-terre, un élément majeur de la Collection Robert-Lionel-Séguin. Le dossier que la Revue Rabaska lui accorde permet de mieux faire connaître ce personnage importante de l’ethnologie québécoise et son legs », témoigne Valérie Therrien, directrice générale du Musée POP.

La section Terrains retrace le parcours de ce passionné avec les textes de René Bouchard (Robert-Lionel Séguin: dessein et destin d’un legs scientifique), Paul-Louis Martin (L’habitant, le maître et le blanc-bec. Quelques souvenirs de « Monsieur Séguin »), Jeanne Pomerleau (Robert-Lionel Séguin, ethnohistorien, collectionneur passionné), Sophie-Laurence Lamontagne (La Civilisation traditionnelle de « l’habitant » de Robert-Lionel Séguin revisitée), Laurence Provencher-St-Pierre (Robert-Lionel Séguin et sa collection ethnologique: démarches, méthode et réseau), Louis-Edmond Hamelin (Symbolique et destinée des « archives figurées » Robert-Lionel-Séguin), Michel Côté (Robert-Lionel Séguin et la muséologie. Réflexions et inspirations) et Nathalie Boudreault (La collection Robert-Lionel-Séguin, un trésor de société).

« La Revue Rabaska favorise la recherche sur l’ethnologie. Plus de 150 universités y sont abonnées. La Collection Robert-Lionel-Séguin est reconnue comme d’envergure nationale. Robert Lionel Séguin était un passionné soucieux de cerner l’identité culturelle québécoise. Il figure au panthéon des fondateurs de l’ethnologie d’ici. Ses travaux précurseurs sur le fonds matériel de la civilisation traditionnelle du Québec ancien ont jeté les bases scientifiques de l’ethnologie historique québécoise », soutient Jean-Pierre Pichette, directeur de la Revue Rabaska.

L’équipe du Musée POP a conçu plusieurs médiations culturelles et éducatives autour d’artéfacts de la Collection Séguin au cours des dernières années: jeu numérique ChronoPOP, borne interactive présentant des objets numérisés en 3D dans l’exposition permanente Attache ta tuque!, vidéo sur les bâtiments agricoles patrimoniaux de la cour, panneau d’interprétation sur l’œuvre de Robert-Lionel Séguin dans le corridor menant à l’exposition extérieure Un pays qui nourrit et animation en 3D du marche-à-terre.

La Revue Rabaska est la seule revue entièrement et exclusivement dédiée à l’ethnologie de l’Amérique française.