La collecte de sapins naturels débutera le 10 janvier

Les sapins naturels seront collectés sur rue entre le 10 et le 21 janvier, le même jour que la collecte des ordures et des matières recyclables.

Notons qu’une seule collecte est prévue pour chaque zone.

Il suffit de déposer le sapin naturel en bordure de rue, s’assurer qu’il n’y reste plus aucune décoration et d’y enlever la neige avant de le mettre aux chemin. Les arbres seront ensuite déchiquetés et revalorisés.

Si le sapin n’a toujours pas été collecté le 21 janvier, il faudra effectuer une requête au 311 pour le faire ramasser.

Rappelons qu’il est également possible d’apporter son sapin naturel directement dans les écocentres. Les écocentres, situés sur la rue Charbonneau et la rue des Toitures, sont ouverts du mardi au samedi de 8h30 à 16h.