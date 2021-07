Avec l’été qui est bien installé depuis quelques semaines, les vélos et trottinettes sont de retour sur les pistes cyclables et dans les rues de la ville. Il importe de redoubler de vigilance pour éviter les risques de collision, car un simple moment d’inattention au volant peut être grave pour un cycliste ou un piéton. Le conseiller municipal du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin, est à même d’en témoigner.

Pierre-Luc Fortin est un cycliste aguerri qui pratique le transport actif en vélo depuis plusieurs années. Il a récemment vécu une bonne frousse alors qu’il se rendait en vélo avec sa fille en direction du -Séminaire -Saint-Joseph, un chemin qu’il emprunte régulièrement.

«On venait de sortir du pont Duplessis. On roulait à droite, sur l’accotement. À l’intersection de Nicolas-Perrot et de la rue Saint-Maurice, une voiture nous a coupés et a fait un virage à droite sur la rue Nicolas-Perrot. Je roulais à une bonne vitesse, environ 25 ou 30 km/h. J’ai un petit miroir rétroviseur sur mon vélo et je ne l’ai jamais vu arriver. J’ai foncé dans l’aile de sa porte, accroché son miroir, fait une culbute et je suis retombé sur l’asphalte », raconte M. Fortin.

«Le monsieur s’est arrêté immédiatement et un bon samaritain aussi pour venir m’aider, précise-t-il. J’avais une blessure à la main et au bras, mais rien de majeur. Il n’empêche que sur le coup, ça m’a fait un choc. »

La fille de Pierre-Luc Fortin était juste derrière lui. Elle a foncé dans le véhicule en freinant. «Mon premier réflexe a été de me dire que j’étais content que ce soit arrivé à moi et non à elle. Elle a eu un choc et a eu peur. On a géré tout ça, mais je me suis rendu compte que ça l’a affectée par la suite. Elle a eu peur de cette situation. »

Le conseiller municipal invite les usagers de la route à redoubler de vigilance cet été.

«Je crois au transport actif. Je vais continuer à en faire. La cohabitation sur la route, c’est très important. Quand on est en voiture et qu’on veut effectuer un virage, il faut vérifier s’il y a un piéton, un vélo ou tout autre usagers plus vulnérable à côté du véhicule ou dans son angle mort, rappelle M. Fortin. Les grafignes sur un véhicule, ça se répare. En ce qui me concerne, je me considère extrêmement chanceux dans ma mésaventure. J’avais mon casque et j’en suis ressorti avec peu de blessures, mais ça aurait pu être pire que ça. »

Le conseiller municipal souligne qu’un plan d’aménagement est planifié pour améliorer le secteur où s’est produit son accident. « L’aménagement de l’axe du pont Duplessis est très bien, mais après, il y a un bon bout sur la rue Saint-Maurice qui est dangereux. C’est la seule voie pour les vélos, mais la rue a une certaine largeur, des voitures veulent tourner et il y a un bon trafic le matin et le soirs. Il y a éventuellement des projets pour améliorer ce coin. »

Cinq conseils de sécurité

Dans le cadre de sa nouvelle campagne de sensibilisation sur le partage sécuritaire de la route, CAA invite les automobilistes, cyclistes et autres usagers de la route à garder en tête les conseils suivants lorsqu’ils prendront la route cet été :

-Conservez une distance d’au moins un mètre. Les cyclistes doivent parfois éviter des obstacles sur le bord de la route. Laisser suffisamment d’espace assure la sécurité de tous.

-Soyez vigilant et concentré en tout temps. La distraction au volant est l’une des principales causes d’accidents au -Canada.

-Automobilistes, vérifiez vos rétroviseurs et vos angles morts avant d’effectuer un virage.Un changement de voie ou un dépassement, ou de vous engager sur une autre route.

-Cyclistes, soyez prévisibles. Utilisez vos clignotants ou vos mains pour indiquer vos intentions et respectez toujours la signalisation routière et les feux de circulation.

-Soyez prudent lorsque vous ouvrez une portière ou quand vous pédalez à proximité de voitures stationnées. Vous pourriez ainsi éviter une collision.