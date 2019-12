La Clinique de santé M a la santé des enfants à cœur

La Clinique de santé M désire voulait s’impliquer dans la communauté et elle a trouvé le moyen de le faire. Dorénavant, 1$ sera remis au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières pour chaque consultation.

«C’est un partenariat qui commence aujourd’hui. À chaque rendez-vous qui sera prix ici, 1$ sera remis au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières, et ce, pour toute l’année», a confié Claudia M. Lebel, coordonnatrice du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. «C’est un soutien à notre mission et à nos activités que voulait faire Nicolas Marchand, propriétaire de la Clinique M, qui vient tout juste de se joindre à notre conseil d’administration.»

«On s’est entendu au niveau des valeurs communes. Il y a aussi le fait qu’ici, c’est pour une clientèle plus favorisée tandis que nous, on fait affaire à une clientèle plus défavorisée, alors on se rejoint beaucoup.»

Les services offerts par la Clinique de santé M regroupent plusieurs services médicaux spécialisés. Les médecins, les infirmières praticiennes spécialisées de première ligne et tous les autres professionnels de la santé œuvrant dans la clinique sont outillés à répondre à vos besoins en matière de santé.

Quant à lui, le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR) a pour mission de permettre l’enfant en situation de vulnérabilité de se développer à son plein potentiel selon la convention relative des droits de l’enfant. L’approche en pédiatrie sociale est un modèle qui

unit la médecine, le travail social et le droit.