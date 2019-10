La clinique de proximité Cloutier ouvre ses portes

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a procédé ce vendredi à l’inauguration de la première Clinique de proximité de la région. Cette dernière remplacera désormais le service d’urgence dès le 21 octobre prochain.

La nouvelle clinique de proximité a été conçue afin d’assurer une meilleure prise en charge et un meilleur suivi de l’état de santé de la population avec un modèle de pyramide inversée. « On est habitué d’aller voir le médecin alors que plusieurs autres professionnels pourraient assurer un suivi et une évaluation de notre état de santé, et ensuite nous référer au médecin, et ce, seulement si l’état de santé l’exige », explique Karine Lampron, directrice adjointe des services de santé primaire du CIUSSS MCQ.

Il y aura trois types de prise en charge à la clinique. Permanente, temporaire ou occasionnelle. La prise en charge permanente est pour les maladies chroniques. La prise en charge temporaire est limitée dans le temps, par exemple comme pour un suivi en soin de plaie ou de troubles de dépression. La prise en charge occasionnelle, quant à elle, est une demande pour des besoins de santé ponctuels.

Pour répondre aux besoins de santé, la clinique comportera une équipe interdisciplinaire composée d’infirmières cliniciennes, de travailleurs sociaux, d’infirmières praticiennes spécialisées en première ligne, de kinésiologues, de nutritionnistes, d’inhalothérapeutes, de médecins, ainsi que d’une infirmière spécialisée en santé mentale, la première en Mauricie-Centre-du-Québec.

Le CIUSSS est également en démarche pour recevoir l’accompagnement d’une équipe de recherche afin d’assurer la qualité des services de la clinique. « On va continuer de travailler avec la population et avec notre personnel pour rapidement identifier les éléments qui fonctionneraient moins bien et lever les obstacles pour qu’on soit la clinique numéro un au Québec en services de proximité », mentionne Carol Fillion, président-directeur général du CIUSSS MCQ. « La clinique Cloutier-du Rivage a été forgée à partir de la connaissance des besoins de notre population et l’offre de services, enrichie de l’expertise de notre personnel », conclut-il.

Deux options de consultation seront offertes à la clientèle, soit en se présentant sur place afin d’obtenir une évaluation par une infirmière et être dirigé vers le bon professionnel, ou en prenant rendez-vous par téléphone au 819-370-2200, poste 0, et également par internet. Les heures d’ouverture de la clinique seront du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, ainsi que le samedi, dimanche et les jours fériés de 8 h à 16 h. Elle sera ainsi accessible 7 jours sur 7.