La Chrysler Voyager devient la Grand Caravan au Canada

Peu de véhicules ont été aussi dominants dans son segment de marché que La Dodge Caravan. C’est le véhicule qui a sauvé Chrysler de la faillite en 1983 et le succès n’a jamais démenti, surtout au Canada. La Grand Caravan est arrivée en 1987 et a vu 5 générations se succéder avant de connaître un ralentissement en 2007. Depuis elle a peu changé et peu évolué. Chrysler l’a envoyé à l’abattoir à quelques reprises en 2011, 2013, 2015, mais elle revenait toujours aussi populaire. Finalement au printemps dernier Chrysler avait officiellement annoncé la fin de la Grand Caravan et le retour de la Voyager dans la famille Chrysler. La Voyager est en fait une version dénudée du Pacifica. Ce véhicule prendra le nom de Chrysler Grand Caravan au Canada. Le Canada a finalement décidé de conserver le nom de Grand Caravan en raison de toute l’histoire qui entoure ce modèle qui sera encore et toujours fabriqué à Windsor en Ontario

Deux versions seulement

Vous aurez le choix entre le Grand Caravan de base à 37 995 $ ou la version SXT à 39 995 $. Nous sommes tout de même loin des modèles de Grand Caravan à moins de 25 000$ que l’on pouvait trouver il y a encore quelques années, mais vous êtes dans un véhicule d’une meilleure qualité. Le Grand Caravan se veut la version plus abordable que la Pacifica. Les options disponibles sur la Grand Caravan et la Grand Caravan SXT comprennent l’ensemble SafetyTec et le porte-bagages de toit Stow ‘n Place avec l’ensemble optionnel pour temps froid, l’ensemble électrique, l’ensemble remorque-remorque et le DVD unique au plafond sur la Grand Caravan SXT

Avec ses sept places assises de série, une banquette de série à la deuxième rangée et une banquette rabattable 60/40 Stow ‘n Go à la troisième rangée. Des sièges pour huit personnes et des sièges de deuxième rangée rabattables Stow ‘n Go avec rangement dans le plancher et sièges à inclinaison facile sont livrables en option.

La Chrysler Grand Caravan est équipée de série d’un écran d’information numérique de 3,5 pouces et propose le système Uconnect 4 avec un écran tactile de 7 pouces, le système CarPlay d’Apple Android Auto. Le moteur est toujours le V6 3,6 litres Pentastar qui développe 287 chevaux.

