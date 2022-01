La Chambre de commerce reporte le Gala Radisson

En raison de la situation pandémique actuelle, la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) a dû modifier son calendrier d’événements pour la prochaine année. Ainsi, le 37e Gala Radisson sera reporté au vendredi 1er avril.

La CCI3R espère pouvoir tenir cet événement attendu par les membres en présentiel à la salle J.-Antonio-Thompson.

La dégustation des vins du monde n’aura pas lieu encore cette année en raison du contexte d’incertitude qui plane dans le milieu.

La traditionnelle activité du Nouvel An écope également et n’aura pas lieu comme prévu cette semaine. Cependant, l’activité est reportée, car elle célébrait le 140e anniversaire de fondation de l’organisation.

« Il est important de souligner que malgré la situation actuelle, la CCI3R s’adapte, se relève les manches et continue d’avancer. Nous continuons de soutenir nos membres en leur offrant des services à travers nos projets et en mettant en place diverses mesures à l’interne afin de leur donner un coup de pouce à notre façon », affirme Me Cassy Bernier, présidente du conseil d’administration de la Chambre.

En ce qui concerne les Grands déjeuners d’affaires COGECO et les formations, les dates demeurent les mêmes, mais les activités basculent en mode virtuel.