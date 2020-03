La Chambre de commerce préoccupée

À titre d’intervenant économique et représentant près de 800 membres de la communauté d’affaires trifluvienne, la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) se dit «extrêmement préoccupée» par le contexte de pandémie qui plonge la société dans une précarité économique majeure.

«Certains de nos membres ont commencé à nous interpeller, car ils craignent des répercussions importantes pour l’avenir de leur entreprise et nous sommes très sensibles à la situation. Ils viennent de tous les secteurs : tourisme, culture, restauration, commerce de détail, manufacturiers, OBNL et plus encore», souligne Johanne Hinse, présidente de la CCI3R.

L’organisation est actuellement en lien étroit avec tous les partenaires du milieu pour offrir un plan d’économique aux membres dans le but de leur venir en aide. «Je souhaite de tout coeur que notre région se mobilise autour de cette priorité qui nous touche, ce défi de santé, ce défi économique », ajoute Mme Hinse.

Que ce soit au niveau des individus ou encore des entreprises, la CCI3R accueille favorablement les mesures annoncées aujourd’hui par les différents paliers de gouvernement. L’équipe de la Chambre s’assure d’être en communication constante avec les ministères, afin de communiquer la bonne information aux membres.

Pour appuyer les organisations dans cette crise, la CCI3R salue les employeurs qui font preuve d’accommodement et de flexibilité auprès des employés.

C’est le temps d’innover au niveau des ressources humaines et des opérations, afin de trouver des façons proactives de passer à travers cet intervalle pénible, fait remarquer la CCI3R, qui incite également ses membres à encourager leurs pairs et favoriser l’achat local dans ce contexte difficile.