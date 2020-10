La carrière entrepreneuriale sous la loupe d’Étienne St-Jean

Professeur au Département de management de l’École de gestion de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Étienne St-Jean devient titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la carrière entrepreneuriale.

Le Programme des chaires de recherche du Canada a accordé une subvention de 600 000 $ sur 5 ans, à raison de 120 000 $ par année, à M. St-Jean. Ce dernier lancera une dizaine de projets de recherche dans le cadre de cette Chaire. Les travaux permettront de mieux comprendre l’évolution de la vie professionnelle des entrepreneurs.

La programmation de la Chaire est basée sur quatre axes de recherche distincts : l’intention d’entreprendre, l’accession à la carrière entrepreneuriale, la rétention des nouveaux entrepreneurs et la sortie de la carrière. Dans ses travaux, le professeur St-Jean s’intéressera plus particulièrement au passage de l’une à l’autre de ces étapes.

M. St-Jean s’intéresse également à la santé psychologique des entrepreneurs en temps de pandémie. «Je veux mieux comprendre les mécanismes qui font que la santé mentale des entrepreneurs se détériore dans certains cas, explique-t-il. Le but de tout ça est de les aider à maintenir une bonne santé mentale. Je veux aussi mieux documenter les raisons qui font en sorte que certains entrepreneurs quittent le monde entrepreneurial.»

«L’argent de la Chaire va permettre d’engager du personnel pour faire de la collecte et de l’analyse de données, ajoute le professeur. Ça va aussi permettre d’offrir des bourses pour les étudiants qui travaillent avec moi sur les recherches, notamment ceux aux 2e et 3e cycles.»

De plus, de nombreux partenaires viendront se greffer aux activités de la Chaire, dont l’École des Entrepreneurs du Québec, le Défi OSEntreprendre et le Regroupement des Jeunes Chambres de Commerce du Québec.

Une carrière florissante

Le professeur Étienne St-Jean a dirigé la Chaire de recherche UQTR sur la carrière entrepreneuriale de 2011 à 2017. Depuis 2018, il est directeur scientifique du Laboratoire de recherche en entrepreneuriat et innovation, associé au Carrefour d’entrepreneuriat et d’innovation Desjardins de l’UQTR, qui intervient directement auprès des étudiants-entrepreneurs.

Le saviez-vous?

Le Programme des chaires de recherche du Canada investit jusqu’à 295 millions de dollars par année afin d’attirer et de retenir certains des chercheurs les plus accomplis et prometteurs du monde.