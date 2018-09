La CAQ veut contribuer au développement du Sanctuaire

Crédit photo : Audrey Leblanc

POLITIQUE. La CAQ veut contribuer au vaste plan de développement du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. La candidate dans Champlain, Sonia LeBel, en a fait l’annonce jeudi matin en compagnie de deux membres de son équipe, les candidats Jean Boulet (Trois-Rivières) et Simon Allaire (Maskinongé).

«Ce projet doit impérativement figurer tout en haut de la liste des investissements prioritaires du prochain gouvernement du Québec pour la Mauricie, affirme Mme LeBel. Je m’engage à travailler avec le gouvernement fédéral pour boucler le budget.»

Selon cette dernière, le projet du Sanctuaire représente une belle opportunité de revitalisation de ce secteur de la ville.

Rappelons que le projet du Sanctuaire s’étalera sur 10 ans et nécessitera 44,3 millions de dollars. En plus de la construction d’un Centre des visiteurs, une place publique sera aménagée entre la basilique et le petit sanctuaire. De grands rassemblements pourront s’y tenir. De plus, le restaurant sera réaménagé. Il comprendra une terrasse et des salles pour des mariages ou des événements corporatifs.

L’équipe du Sanctuaire souhaite également aménager toutes les berges du Sanctuaire avec une promenade et illuminer le quai fédéral. Les travaux seront répartis en trois grandes phases. La première sera la plus importante en terme d’investissements. Elle devrait être prête vers 2021 et comprend la construction du Centre des visiteurs ainsi que les aménagements le long du fleuve.

On estime que l’achalandage pourrait passer de 400 000 visiteurs à 700 000 visiteurs annuellement. Pendant les travaux, on évalue que 353 emplois seront créés ou soutenus. La Ville de Trois-Rivières a offert son appui au comité responsable du développement et versera 4,5 M$ sur 20 ans, ce qui représente 10 % du projet. Le gouvernement du Québec a aussi investi près de 2 M$ pour soutenir la construction du Centre des visiteurs.

L’équipe du Sanctuaire prévoit quant à elle contribuer au projet en amassant 9 M$. Une campagne de financement sera mise sur pied prochainement et s’adressera notamment aux donateurs et partenaires de l’endroit. Rappelons que le Sanctuaire a été fondé en 1888.