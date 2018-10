La CAQ rafle tout

Crédit photo : Marie-Ève Alarie

POLITIQUE. Après avoir porté les couleurs libérales ces quatre dernières années, les circonscriptions de Trois-Rivières, Champlain et Maskinongé ont maintenant la teinte caquiste. À Trois-Rivières, il s’agissait d’un saut en politique pour les trois députés élus. Ce soir, c’est aussi une première victoire pour Jean Boulet, Sonia LeBel et Simon Allaire.

«On sentait qu’il y avait quelque chose qui se passait sur le terrain. On avait le sentiment que c’était possible d’avoir un gouvernement de la CAQ majoritaire, mais que ça se fasse en 22 minutes, c’est la portion qu’on n’avait pas anticipée et qui est vraiment inespérée», lance d’entrée de jeu la députée de Champlain, Sonia LeBel.

«C’est un message fort que les Québécois nous lancent et on n’a pas l’intention de les décevoir, ajoute cette dernière. Quand j’ai su que j’étais élue, j’ai ressenti un vertige, une fierté, de la joie et de l’allégresse.»

Pour cette dernière, la priorité sera le déploiement d’Internet haute vitesse partout dans la région. Et quant à de possibles fonctions de ministre, Mme LeBel attendra la décision de son chef.

«Pour la suite, je pense que ça va se faire par étape, mentionne-t-elle. Premièrement, ce sera d’ouvrir mon bureau de circonscription. Et maintenant ce sera à mon chef de voir les options que les Québécois lui ont données et de faire les meilleurs choix. J’ai toujours dit à François Legault que je serais là où il aurait besoin de moi et je vais continuer de faire ça.»

«C’est sûr que je le souhaite pour les électeurs de Champlain parce que d’avoir une ministre dans la région ça donne une voix forte autour d’une table. Mais je pense que d’avoir une députée dans un gouvernement majoritaire, c’est déjà splendide», poursuit Mme LeBel.

Boulet et Allaire ravis

De son côté, le député de Trois-Rivières, Jean Boulet se dit «tellement heureux d’être élu». Questionné au sujet de sa sœur, l’ancienne députée libérale et ministre Julie Boulet, il a répondu être fier de son parcours. «J’aurai mon propre parcours avec la CAQ, tient-il à préciser. On a proposé un changement et on a l’intention de le mettre en application.»

«On avait une équipe de rêve en Mauricie, renchérit le député de Maskinongé, Simon Allaire. Je pense vraiment qu’on va avoir notre voix, la Mauricie, à l’Assemblée nationale.» Pour sa part, M. Allaire s’attardera dans un premier temps à trouver des solutions au problème de pénurie de main-d’œuvre.

Il a également salué le travail accompli par le libéral Marc H. Plante au cours des quatre dernières années.

Réaction des candidats défaits

Valérie Delage, candidate solidaire dans Trois-Rivières : «On a obtenu un pourcentage de votes au-delà de nos espérances. On est très heureux de notre campagne. Ça fait des années qu’on fait un travail de fond et ç’a porté fruit. On sentait qu’on était une option intéressante de plus en plus pour les gens. On a prouvé qu’on n’est pas un parti seulement de Montréal.»

Gaétan Leclerc, candidat péquiste dans Champlain : «On vit cette vague de façon sereine, la démocratie a parlé. On a passé dans la vague et je ne considère pas que Gaétan Leclerc a perdu, c’est la vague qui a déferlé un peu partout. Avec le pouls sur le terrain, les gens ne voulaient pas d’un gouvernement minoritaire. Ça, je l’ai senti. Pour être certain de ne pas voir un gouvernement minoritaire, il y a des gens qui ont voté pour la CAQ parce qu’ils ne voulaient pas les Libéraux et ils me l’ont dit. C’est la peur d’avoir un gouvernement minoritaire qui explique la vague. J’ai adoré cette première expérience en politique. Ç’a été très enrichissant et j’aurais manqué quelque chose si je ne l’avais pas fait.»

Jean-Denis Girard, candidat libéral dans Trois-Rivières : «J’ai donné tout ce que j’ai pu donner pendant quatre ans. J’ai mis de côté ma vie personnelle pendant quatre ans. Ce n’est pas facile, la politique. Deux choses me passionnent dans la vie, soit ma famille et Trois-Rivières. Soyez assurés que je vais continuer à travailler comme je vais pouvoir le faire pour la ville que j’aime.»

Pierre Michel Auger, candidat libéral dans Champlain : «Je vais aller me reposer. J’ai des jumeaux de 7 ans et, à part la pancarte dans leur chambre, c’est pas mal ce qu’ils voyaient de moi. Là, ils vont me revoir pas mal parce que pour moi, c’est fini la politique. Ce fut un beau trip de vie. Je suis surpris du résultat. J’ai vraiment tout donné durant ces 4 ans et demi. Je suis très fier de mon équipe, très fier de mon bilan. Je vais partir d’ici la tête excessivement haute.»

Steven Roy Cullen, candidat solidaire dans Champlain : «Québec solidaire permet aux Québécois de rêver de nouveau. On a un projet de société à proposer et je pense que les gens ont vu ça. J’ai constaté que Québec solidaire, c’est un mouvement de fond. Je prédis qu’on sera un mouvement d’importance majeure à la prochaine élection.»

Marc H. Plante, candidat libéral dans Maskinongé : «On pensait jusqu’à la dernière minute remporter la circonscription. Je ne sentais pas la vague [caquiste] sur le terrain. C’est difficile de voir des résultats comme ça. Je ne jugerai pas le choix des électeurs. On a fait une bonne campagne. On a présenté un bilan extraordinaire à la population.»

Les résultats en chiffres

Dans Champlain :

Sonia LeBel, CAQ : 51,87 % (21 139 votes)

Pierre Michel Auger, PLQ : 18,64 % (7 595 votes)

Steven Roy Cullen, QS : 12,97 % (5 285 votes)

Gaétan Leclerc, PQ : 12,08 % (4 921 votes)

Dans Maskinongé :

Simon Allaire, CAQ : 42,41 % (13 194 votes)

Marc H. Plante, PLQ : 27,91 % (8 682 votes)

Nicole Morin, PQ : 12,82 % (3 987 votes)

Simon Piotte, QS : 12,1 % (3 764 votes)

Dans Trois-Rivières, à minuit :

Jean Boulet, CAQ : 41,77 %

Jean-Denis Girard, PLQ : 20,92 %

Valérie Delage, QS : 17,67 %

Marie-Claude Camirand, PQ : 15,93 %