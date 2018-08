La campagne électorale est lancée

POLITIQUE. La campagne électorale provinciale est officiellement commencée. Le 1er octobre prochain, la population du Québec élira 125 députés et le gouvernement au pouvoir.

Au moment d’écrire ces lignes, 21 partis politiques étaient autorisés par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) pour cette 42e élection générale. Dans la région de la Mauricie, sept sont représentés, mais pas nécessairement dans toutes les circonscriptions.

En effet, pour le moment, seuls les quatre principaux partis (Parti libéral du Québec, Coalition Avenir Québec, Parti Québécois et Québec Solidaire) présentent des candidats partout. Le Parti Conservateur du Québec s’est trouvé un représentant dans Maskinongé, le Parti Vert en compte un à Trois-Rivières tandis que Citoyens au pouvoir présentera un candidat dans Maskinongé et dans Laviolette-Saint-Maurice.

Il n’est pas exclu que le portrait change, puisque la période de mise en candidature n’est pas encore terminée.

Du côté de Nicolet-Bécancour, sur la rive-sud, cinq partis sont en lice pour l’instant, soit les quatre principaux et le Parti Conservateur.

Où et quand voter?

Au total, les électeurs auront huit jours pour voter. En plus du jour des élections, le 1er octobre (de 9h30 à 20h), il sera possible de voter par anticipation les 23 et 24 septembre (de 9h30 à 20h) au bureau de vote dont les coordonnées figurent sur le carton d’électeur qui sera acheminé à votre domicile.

On peut également voter par anticipation directement au bureau de la directrice ou du directeur du scrutin de votre circonscription le 21 septembre (de 9h à 21h), 22 septembre (de 9h à 17h), 25 septembre (de 9h à 21h), 26 septembre (de 9h à 21h) et le 27 septembre (de 9h à 14h).

Les électeurs qui seront temporairement à l’extérieur de la province les jours de vote peuvent quant à eux faire une demande d’inscription au vote hors Québec jusqu’au 12 septembre, 23h59 (heure du Québec).

Pour plus de détails, consultez le site www.electionsquebec.qc.ca.

Le saviez-vous?

Il s’agit de la première élection prévue à une date fixe au Québec depuis l’adoption d’une loi en ce sens le 14 juin 2013. Cette loi mentionne que la campagne électorale doit durer au minimum 33 jours et au maximum 39 jours.

LES CANDIDATS DÉCLARÉS AU 23 AOÛT 2018

*(liste sujette à changement)*

Champlain

Parti Libéral du Québec | Pierre Michel Auger

Parti Québécois | Gaétan Leclerc

Coalition Avenir Québec | Sonia LeBel

Québec Solidaire | Steven Roy Cullen

Parti Vert | Stéphanie Dufresne

Parti Conservateur du Québec | Pierre Benoit Fortin

Laviolette-Saint-Maurice

Parti Libéral du Québec | Pierre Giguère

Parti Québécois | Jacynthe Bruneau

Coalition Avenir Québec | Marie-Louise Tardif

Québec Solidaire | Christine Cardin

Citoyens au pouvoir | Jacques Gosselin

Maskinongé

Parti Libéral |Marc H. Plante

Parti Québécois | Nicole Morin

Coalition Avenir Québec | Simon Allaire

Québec Solidaire | Simon Piotte

Parti Conservateur | Maxime Rousseau

Citoyens au pouvoir | Alain Bélanger

Trois-Rivières

Parti Libéral | Jean-Denis Girard

Parti Québécois | Marie-Claude Camirand

Coalition Avenir Québec | Jean Boulet

Québec Solidaire | Valérie Delage

Parti Vert | Adis Simidzija

Nicolet-Bécancour

Coalition Avenir Québec |Donald Martel

Parti Québécois | Lucie Allard

Parti Libéral |Marie-Claude Durand

Québec Solidaire | François Poisson

Parti Conservateur | Jessie McNicoll