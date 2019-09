La campagne électorale est lancée

C’est ce matin (11 septembre) que le premier ministre Justin Trudeau s’est rendu à la résidence de la gouverneure générale du Canada afin de dissoudre le Parlement, déclenchant, du même coup, la campagne électorale qui culminera le 21 octobre prochain, jour du vote. Portrait de situation dans la région.

Circonscription de Trois-Rivières

Le député sortant Robert Aubin (Nouveau Parti démocratique) sollicite un troisième mandat à titre de député de Trois-Rivières. Au cours du dernier mandat, il a effectué 469 interventions à la Chambre des Communes, dont 35 traitant du projet de train à grande fréquence (TGF), 26 concernant la Ville de Trois-Rivières et 22 au sujet du dossier de la pyrrhotite. L’environnement sera l’un des enjeux principaux de sa campagne aux côtés de chevaux de bataille plus locaux, tels que la concrétisation du projet de TGF, le développement de l’aéroport et du Port de Trois-Rivières, ainsi que la poursuite des pressions pour aider les gens dont la maison se situe dans la zone grise de pyrrhotite.

M. Aubin fait face à l’ancien maire Yves Lévesque, qui se présente sous la bannière du Parti conservateur du Canada. L’organisation conservatrice mise gros sur l’ancien premier magistrat de la ville. Depuis plusieurs semaines déjà, Yves Lévesque est mis de l’avant aux côtés d’autres candidats conservateurs de la région et du Québec, en plus de figurer dans une publicité télévisée du parti. Le chef du parti Andrew Scheer a également choisi Trois-Rivières pour lancer sa campagne, ce midi. M. Lévesque a déjà annoncé ses couleurs : il entend également régler les dossiers du TGF, de l’aéroport et poursuivre les efforts pour soutenir les victimes de la pyrrhotite.

Pour leur part, les Libéraux misent sur la conseillère municipale du district des Carrefours, Valérie Renaud-Martin, pour rapatrier la circonscription chez le Parti libéral du Canada. Bien qu’elle fasse face à des candidats plus expérimentés en politique, Mme Renaud-Martin voit cela comme un avantage : «Parfois, plus tu as de l’expérience, plus tu gardes de vieilles habitudes, de vieux patterns.» En plus de faire avancer le projet de TGF, elle s’engage à amener Trois-Rivières plus loin en soutenant les entreprises innovantes, si elle est élue. Rappelons qu’en raison de son statut au sein du conseil municipal, la candidate s’est engagée à renoncer à son salaire de conseillère durant la campagne électorale.

Du côté du Bloc Québécois, c’est Louise Charbonneau qui a remporté, de justesse, l’investiture qui l’a confirmée comme candidate. Mme Charbonneau a été enseignante pendant près de 30 ans. Elle s’implique également au sein de plusieurs organismes, dont le Centre d’action bénévole Laviolette, Moisson Mauricie et l’organisme Fierté mauricienne, en plus de militer activement dans le mouvement souverainiste depuis 15 ans. La lutte aux changements climatiques figure au coeur de sa campagne, tout comme la réalisation du projet de TGF. Elle s’engage aussi à ce que les victimes de la pyrrhotite soient adéquatement indemnisées.

Le Parti Vert du Canada mise sur la candidature de Marie Duplessis. Cette dernière a grandi dans un milieu engagé dans la politique et le plaidoyer pour



l’environnement. Depuis une quinzaine d’années, la candidate travaille dans le secteur agricole. Elle estime qu’il est du devoir du gouvernement de mettre en œuvre rapidement des mesures pour contrer les changements climatiques et préserver l’environnement. Le chef adjoint du parti, Daniel Green, sera aussi en ville ce soir, de 17h à 19h, au Caféier – atelier de torréfaction.

Pour l’instant, le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier n’affiche aucun candidat pour la circonscription de Trois-Rivières sur son site Internet. Cela pourrait être amené à changer au cours des prochaines semaines.

Circonscription de Berthier-Maskinongé

C’est confiante que la députée sortante Ruth Ellen Brosseau (NPD) sollicite un troisième mandat. Durant son dernier mandat, elle a effectué près de 400 rencontres annuellement avec des gens de la circonscription, des regroupements, des municipalités et autres organisations du territoire. La réduction des inégalités et l’amélioration de la qualité de vie des aînés sont deux enjeux qu’elle compte défendre, notamment en plaidant pour l’augmentation du Supplément du revenu garanti et l’assurance médicament universelle.

Le Parti Conservateur du Canada délègue Josée Bélanger pour rapatrier la circonscription sous les couleurs du parti. Enseignante en philosophie au Collège Laflèche, Mme Bélanger voulait faire le saut en politique depuis longtemps. Si elle est élue, elle compte se positionner dans le dossier de la gestion de l’offre pour que les producteurs reçoivent leurs pleines compensations. Elle estime aussi que d’offrir la possibilité aux retraités de revenir sur le marché du travail avec des incitatifs financiers permettrait de régler une partie des conséquences qu’amène la pénurie de travailleurs. Mme Bélanger veut aussi défendre les dossiers d’Internet haute vitesse et des berges du fleuve Saint-Laurent.

Le Bloc Québécois compte, quant à lui, sur Yves Perron à titre de candidat. M. Perron tentera pour une deuxième fois d’obtenir le siège occupé par la députée sortante. Déjà actif depuis plusieurs semaines sur le terrain, il souligne que les gens rencontrés sont inquiets et déçus de la fermeture du zoo de St-Édouard. M. Perron note qu’il faut étudier la situation et trouver une nouvelle vocation intéressante pour le site qui aurait un impact économique positif pour la municipalité et la région.

Du côté du Parti libéral du Canada, on mise sur Christine Poirier pour remporter l’élection. Mère de deux filles de 12 et 4 ans, elle s’engage à faire croître davantage la classe moyenne et appuyer toutes les familles. Comme députée fédérale, elle travaillerait sans relâche pour défendre les intérêts des citoyens de Berthier-Maskinongé à Ottawa.

Éric Laferrière se lance dans la campagne électorale sous les couleurs du Parti Vert du Canada. Conseiller en placement, M. Laferrière s’intéresse particulièrement au potentiel de l’investissement écoresponsable et considère qu’il devrait être au centre de la politique fiscale nationale. Le candidat croit que s’impliquer en politique est la prochaine étape naturelle dans son cheminement pour mieux servir ceux qui l’entourent.

Enfin, Luc Massé, ancien maire de Saint-Étienne-des-Grès, portera les idées du Parti populaire du Canada de Maxime Bernier dans la circonscription de Berthier-Maskinongé. Le parti souhaite notamment rendre les œufs, la volaille et les produits laitiers plus abordables, éliminer les subventions accordées aux médias, créer une politique d’armes à feu équitable et cibler les criminels et se doter d’une politique canadienne en matière d’immigration qui répond aux besoins économiques.

Circonscription de Saint-Maurice – Champlain

François-Philippe Champagne, député sortant, brigue un second mandat de député sous la bannière du Parti libéral du Canada. Durant son mandat, M. Champagne a occupé les fonctions de secrétaire parlementaire de 2015 à 2017 avant d’être nommé ministre du Commerce international. Avant le déclenchement des élections, il assumait les fonctions de ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.

Face à lui se retrouve le Conservateur Bruno-Pier Courchesne. Conseiller financier de métier, M. Courchesne entend miser sur sa connaissance de l’économie pour tirer son épingle du jeu. Considérant la pénurie de main-d’œuvre qui se vit dans la région et partout au pays, le candidat souhaite travailler avec les entrepreneurs et avec les jeunes pour trouver des solutions afin de retenir la main-d’œuvre. Il compte également s’attarder aux enjeux agricoles et aux difficultés vécues dans l’industrie forestière.

Alors que la candidature de Pierre Jolivet était confirmée depuis plusieurs mois, le Bloc Québécois a dû trouver un nouveau candidat rapidement lorsque celui-ci a dû se désister pour des raisons personnelles. C’est finalement Nicole Morin, qui s’était présentée pour le Parti Québécois dans la circonscription de Trois-Rivières aux dernières élections provinciales, qui a levé la main pour remplacer M. Jolivet au pied levé. Au-delà d’enjeux communs touchant la Mauricie, Mme Morin soulève la nécessité de construire des logements abordables pour les personnes aînées à faible revenu.

En ce qui la concerne, après avoir tenté sa chance aux dernières élections provinciales au sein du Parti Vert, Stéphanie Dufresne est la candidate pour le Parti vert du Canada. La candidate de 44 ans, mère de deux adolescents, souhaite promouvoir les idées de transition sociétale et écologique mises de l’avant par le Parti vert. Mme Dufresne veut contribuer à orienter le débat sur les idées visant la transition écologique pour faire en sorte que l’environnement prenne une place centrale dans les décisions gouvernementales. Durant la campagne, elle mettra de l’avant les initiatives qui visent à assurer le respect des cibles d’émissions de gaz à effet de serre du Canada.

Le Nouveau Parti démocratique n’a pas encore annoncé l’identité de son candidat dans la circonscription. Cela devrait se faire dans les prochains jours, nous dit-on. Quant au Parti populaire du Canada de Maxime Bernier, la candidate Nancy Brunelle s’est désistée plus tôt cette semaine, alléguant des raisons personnelles.