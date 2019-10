La Campagne d’Halloween de Leucan est de retour

Pour une 21e année, Leucan tiendra de nouveau sa Campagne d’Halloween et invite les établissements scolaires de niveau primaire et préscolaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec à y participer.

Pour Leucan, qui vient en aide aux familles dont un enfant est atteint d’un cancer, cette campagne permet entre autres de financer le service d’animation en salle de jeux en milieu hospitalier. Chaque jour au Québec, plus de 160 enfants atteints de cancer doivent s’absenter de l’école pour recevoir leurs traitements à l’hôpital.

« Ce que veulent les enfants, c’est de rester à l’école avec leurs amis. Mais pour toute famille dont un enfant est atteint de cancer, l’hôpital est un passage obligé. Les activités proposées par les éducatrices en salles de jeux permettent aux enfants d’oublier les traitements, en plus de permettre à toute la famille de créer des liens avec d’autres familles vivant une situation similaire», affirme Carol Beaudry, directrice provinciale, services aux familles, recherche et partenariats à Leucan.

L’organisme souligne aussi que la Campagne d’Halloween permet d’initier les enfants à la philanthropie.

L’an dernier, 35 écoles de la Mauricie-et-du-Centre-Québec ont pris part à cette activité de financement et près de 15 000 $ ont été amassés.

Il est possible d’inscrire un établissement scolaire en ligne sur le site Web de Leucan via le www.tirelires-leucan.com ou de communiquer avec le bureau de Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec.