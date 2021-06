La campagne de vaccination adaptée pour rejoindre les jeunes

La vaccination contre la COVID-19 étant maintenant offerte à toutes les personnes de plus de 12 ans, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) ajuste donc son offre de vaccination à la réalité des jeunes adultes. La campagne de vaccination pourra notamment compter sur de nouveaux ambassadeurs plus jeunes, des plages horaires de vaccination sans rendez-vous, de la vaccination mobile dans les lieux populaires, de même que des vidéos sur TikTok pour répondre aux préoccupations de cette nouvelle génération.

Le CIUSSS MCQ adapte son offre de service afin de multiplier les plages horaires sans rendez-vous, non seulement dans les sites de vaccination mais aussi en se déplaçant vers des lieux populaires chez les jeunes.

Ainsi, au cours des prochaines semaines, la clinique de vaccination mobile continuera de se déplacer dans les municipalités de la région dans des lieux publics comme des centres-villes, des plages, des parcs et des centres d’achats.

L’autobus de vaccination en partenariat avec Kruger et l’UQTR sera de passage à Trois-Rivières le 4 juin au centre-ville, au coin de la rue Des Forges et Badeaux. Elle y sera de midi à 20 h et offrira aux personnes de 12 ans et plus la possibilité de se faire vacciner sans rendez-vous. Le 5 juin, la clinique mobile se dirigera vers Drummondville près du parc Woodyatt, de 9h à 17h.

Tout au long de la campagne Comptez sur moi, les visages des ambassadeurs ont changé selon les groupes d’âge invités à se faire vacciner. Décidés à prêter leur voix à la cause, des adolescents et de jeunes adultes se joignent maintenant à la campagne. Voici donc les nouvelles têtes d’affiches qui ont accepté de partager leurs motivations à recevoir le vaccin contre la COVID-19 :

• La troupe de danse DK.5 du studio District 5 de Trois-Rivières

• Laurie Carrier, TikTokeuse de Victoriaville

• Félix Lapointe, Alexis Pronovost et Marie-Christine Morand de J’ai mon appart’, Shawinigan

• Chloé Renaud, étudiante et animatrice de camp de jour de Drummondville

• Félix-Antoine Huard, co-fondateur de Rum & Code, Shawinigan

• Maïka Allepot, joueuse de basket-ball des Diablos, Cégep de Trois-Rivières

• Frédérique Lavoie et Livia Cliche, étudiantes à l’école secondaire Champagnat

• Élodie Tessier, membre de l’équipe féminine canadienne de basketball en fauteuil roulant, Drummondville

• Alyson Côté, étudiante en comptabilité, Université du Québec à Trois-Rivières

En plus d’être très actifs sur leurs réseaux sociaux respectifs, leurs photos et témoignages sont disponibles sur le site web Comptez sur moi #byecovid. Nouveaux publics, signifie également nouveaux canaux de communication nouveaux canaux de communication!

En plus de ses plateformes Facebook et Instagram, le CIUSSS MCQ se lance sur TikTok pour créer du contenu plus interactif et destiné aux moins de 30 ans. Dre Alyson Baker, médecin spécialisé en médecine interne à Victoriaville, a accepté de se prêter au jeu pour répondre à certains mythes et certaines préoccupations des jeunes adultes face à la vaccination.

Vous pouvez consulter le tout sur la page c.est.malade du CIUSSS MCQ. La troupe de danse DK.5 a y lancera d’ailleurs une chorégraphie de danse aux couleurs de la campagne Comptez sur moi. Des contenus sur la vaccination, de même que sur d’autres thèmes seront ajoutés au fil des semaines.