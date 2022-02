La boulangerie Mange-Moi L’Pain se lance officiellement

Le jour J est finalement arrivé pour la boulangerie Mange-Moi L’Pain. Elle prendra son envol la semaine prochaine.

Après un bon moment à faire du pain de soir et week-end, en plus de travailler la semaine, les propriétaires étaient rendus à la croisée des chemins et le moment devenait de plus en plus inévitable.

« Maintenant c’est officiel! », peut-on lire via la page Facebook officielle de la boulangerie Mange-Moi L’Pain. « Je tiens à remercier tous nos clients parce que vos commentaires nous a permis de passer d’amateurs qui ne connait vraiment rien en Boulangerie à ce qu’on est maintenant. Grâce à vous, on a pu créer des produits qui nous donnent assez confiance pour se lancer. »

« C’est toujours un plaisir d’entendre que le fruit de notre labeur est apprécié dans vos familles et c’est ce qui nous anime depuis le début! Loin d’être une boulangerie fine européenne, nous sommes des gens passionnés qui travaillent fort pour vous amener notre humble produit d’ici. »

Les cueillettes de commande – entre 9h et 18h – seront maintenant mises en place pour les vendredis de chaque semaine, au lieu des lundis. Les commandes seront donc comptabilisées jusqu’à chaque mardi midi.

« Une autre production sera également entamée en début de semaine pour tester un projet pilote de livraison à domicile qui devrait se dérouler le mercredi. Plus d’informations suivront dans les prochaines semaines à ce sujet. Avec la réouverture des restaurants imminente, nous essayons également d’intégrer nos produits dans quelques établissements à Trois-Rivières, points de vente ou produits dans vos assiettes. »

Pour pouvoir bien servir à la demande, les produits vedettes vont prendre plus d’expansion au niveau des quantités, ce qui forcera la boulangerie à limiter la variété pour quelque temps. Toutefois, une rotation de produits sera mise en place pour tout ce qui est saisonnier. De son côté, le boulanger ne pourra pas arrêter son cerveau de fonctionner et donc, ne pourra pas s’empêcher de continuer à produire de nouvelles créations.

Certains des prix vont être ajustés compte tenu de l’inflation que la pandémie a occasionnée.

« C’est malheureux, mais nécessaire, si on veut garder le même barème de qualité dans nos ingrédients. Notre site web sera mis à jour très prochainement et reflètera ce changement. »

« On a très hâte de se lancer tête première dans ce beau projet. Merci de votre constant support et qui sait, peut-être que pignon sur rue pour Mange-Moi L’Pain sera réalisable plus rapidement que prévu. »