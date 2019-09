La boulangerie artisanale Le Panetier ouvrira une 2e succursale

La boulangerie artisanale Le Panetier ouvrira une deuxième succursale cet automne au 4565, boulevard des Récollets.

Les travaux de rénovation sont déjà commencés pour aménager le bâtiment voisin de la Fromagerie Victoria. Le projet des associés Charles Vallée et Olivier Letarte créera au moins quatre emplois à temps plein et quelques autres à temps partiel.

En plus des pains, viennoiseries, cafés et autres produits faits maison, on retrouvera une touche bistro à cette nouvelle succursale, ce qui la distinguera de celle située sur la rue Saint-Prosper au centre-ville.

«On veut développer un menu midi inspiré du pain, offrir par exemple des sandwichs chauds grillés sur place. On aimerait aussi étirer un peu les heures d’ouverture pour aller chercher la clientèle des 5 à 7, indique M. Letarte. On a déjà un comptoir de fromages et on aimerait ajouter à ça des charcuteries et des vins d’importation privée.»

«On va retrouver les mêmes produits qu’on offre présentement, mais avec un aspect nouveau pour le midi et les 5 à 7, renchérit M. Vallée. On s’installe dans une zone où il y a beaucoup de travailleurs, alors ça s’y prête bien. Le style de l’endroit va se ressembler. On veut donner notre signature au commerce. Une partie de la production sera faite sur place et on fera aussi des livraisons tous les matins en provenance du centre-ville.»

Ce projet, M. Vallée l’avait en tête depuis plusieurs années. Voyant l’évolution constante de son entreprise, il songeait depuis déjà un bon moment à franchir cette nouvelle étape. Et quand son cousin a décidé de se joindre à lui, il y a environ un an et demi, le rêve à commencer à se concrétiser.

«J’avais déjà travaillé au Panetier il y a 12 ans, raconte M. Letarte. Je préparais les viennoiseries. J’ai fait ça pendant presque deux ans avant de travailler dans le milieu culturel. Charles avait ce projet en tête et, de mon côté, j’avais envie que ma carrière prenne un nouveau départ. C’est un retour dans le milieu de la boulangerie pour moi, mais dans un contexte différent, comme entrepreneur et gestionnaire. Ça apporte son lot de défis et c’est motivant.»

Pour la petite histoire

C’est en 1994 que Le Panetier a ouvert ses portes. «Au début, c’était une toute petite boulangerie qui offrait six sortes de pain, raconte M. Vallée. Je suis devenu associé en 2004 et, à partir de ce moment-là, on a développé beaucoup de nouveaux produits. Pendant 15 ans, mon associé de l’époque et moi, on a travaillé fort pour diversifier l’offre.»

Maintenant, c’est environ 150 produits différents qui sont offerts aux clients. «Tout est fait maison, précise M. Vallée. On ne prend pas de raccourcis. On fait notre crème pâtissière jusqu’à notre sauce tomate pour la pizza. En boulangerie, on utilise des méthodes ancestrales qui nécessitent beaucoup de temps de fermentation. On se fait une fierté de conserver ces traditions et ces méthodes ancestrales qu’on a peaufinées au fil des ans.»

Le Panetier emploie présentement plus de 20 personnes, certaines travaillant de jour, d’autres de nuit.