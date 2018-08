La biomasse pour réduire sa facture de chauffage

Crédit photo : Audrey Leblanc

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN. L’entreprise Décorticage JPL inc. de Sainte-Geneviève-de-Batiscan se tourne vers la biomasse pour réduire ses coûts de chauffage.

«On était à l’électricité et au diésel et on voyait que les coûts de chauffage étaient énormes chaque mois. Ça nous coûtait environ 4 000 $ mensuellement alors que ça va nous coûter environ 900 $ désormais. C’est une grosse différence», explique Christian Lapierre, propriétaire de l’entreprise.

Ce dernier a planté sur ses terres plus de 386 000 saules qui lui permettront d’alimenter la machine. Celle-ci brûle des copeaux de bois et transforme la matière en énergie. «J’ai planté des arbres pour les 25 prochaines années, indique M. Lapierre. On coupe seulement une partie de l’arbre chaque fois et ça repousse d’environ six pieds par année.»

Le projet total de conversion énergétique est chiffré à environ un demi-million de dollars. Ce sont des pâtes alimentaires qui sont faites dans cette usine de la rue de la Petite-Pointe. Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 327 458 $ à l’entreprise pour son projet.