La Binerie Chik s’implique auprès des enfants du centre-ville

C’était un peu Noël à la Binerie Chik du centre-ville lundi matin. Père Noël et Mère Noël ont accueilli environ 200 enfants des écoles Saint-Paul, Saint-François-d’Assise et Saint-Philippe pour leur faire profiter d’un bon déjeuner au restaurant.

C’est la deuxième année que l’équipe de la Binerie Chik s’implique de cette façon auprès des enfants du centre-ville.

«Je crois que chaque entrepreneur doit donner une ou deux journées de son temps, chaque année, pour une cause. Nous, on a décidé de créer notre propre cause : inviter des enfants à manger gratuitement chez nous pour leur faire vivre l’esprit de Noël, mais aussi l’expérience de déjeuner au restaurant. Ce n’est pas tout le monde qui a la chance de le faire», souligne Jean-Guy Bertrand, propriétaire de la Binerie Chik.

Les enfants ont pu aller à la rencontre du Père Noël et de la Fée des étoiles et ont reçu un petit présent.

«On a juste des clients heureux ce matin! On voit que les plus vieux croient moins au Père Noël, mais ils apprécient tout de même l’ambiance. Les plus jeunes, eux, le vivent pleinement et sautent dans les bras de la Fée des étoiles. C’est festif et rassembleur», ajoute M. Bertrand.

Il n’y a pas que les employés de la Binerie Chik qui offrent leur temps bénévolement pour la cause. Des bénévoles, des membres des familles et des clients réguliers sont venus aider l’équipe pour servir les déjeuners. Un chef des résidences du Manoir et le magasin Lecompte s’impliquent également.

Au total, cette initiative aura permis de faire vivre un beau moment à près de 500 élèves cette année.