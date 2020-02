La Biennale internationale d’estampe prépare son encan

L’équipe de la Biennale internationale d’estampe contemporaine (BIEC) de Trois-Rivières tiendra son quatrième encan0bénéfice le 22 mars à l’Hôtel Monfort de Nicolet.

Dès 14h, plus de 50 œuvres en estampe d’artistes québécois et internationaux seront soumises à l’encan. On y retrouvera notamment des œuvres ayant été exposées lors de la 11e BIECTR.

Les portes ouvriront dès 13h30. Il est possible de s’inscrire en écrivant à l’organisation à info@biectr.ca en précisant nom, adresse et numéro de téléphone.