La barre des 100 décès régionaux est franchie: Québec va davantage tester

Lors d’un point de presse tenu le 1er mai, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a présenté la stratégie québécoise de dépistage de la COVID-19. Après s’être concentrés sur les milieux de soins, à ce jour 214 047 tests ont été effectués, la Santé publique portera également son intention sur les milieux déconfinés comme les écoles primaires, les entreprises et les zones «chaudes». Le nombre de tests effectués par jour passera de 6000 à 14000 dans les prochaines semaines.

«On teste pour trouver les cas positifs, identifier leurs contacts, remonter la chaine de transmission et on isole les personnes atteintes pour éviter de propager le virus», explique Horacio Arruda en ajoutant que le plan mis de l’avant est «du jamais vu». Malgré son ampleur, «on a la capacité pour le faire», ajoute-t-il.

Ainsi, dès le 4 mai, toute personne qui a des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19 devra appeler la ligne 1 877 644-4545. On y procédera à une évaluation de sa condition afin de lui octroyer un rendez-vous dans une clinique désignée de dépistage, s’il y a lieu, ou une clinique désignée d’évaluation.

Par ailleurs, il y a maintenant 2022 (+ 163) décès de reliés à la pandémie au Québec. Pour l’ensemble du Québec, le total de cas se situe à 28 648 (+ 1110). À ce jour, 1716 (+ 31) personnes sont hospitalisées, dont 218 (+ 4) aux soins intensifs.

De son côté, le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec indique qu’il y a maintenant 101 décès (+ 4) sur le territoire, dont 43 au CHSLD Laflèche et 11 à celui de Sainte-Tite.

Toujours selon les dernières données disponibles, on enregistre 1294 (+ 32) personnes d’infectées sur le territoire en date du 1er mai. On retrouve 1022 cas en Mauricie tandis que le Centre-du-Québec en a 272. Les hospitalisations sont à 67 (+ 2), dont deux aux soins intensifs. Il y a 17 personnes de plus de rétablies pour un total de 699.

Répartition sur le territoire

Veille Actuel TOTAL DES CAS CONFIRMÉS 1262** 1294** Centre-du-Québec 257 272 MRC d’Arthabaska 20 20 – Victoriaville 10 10 * Chesterville, Kingsey Falls, St-Cristophe-d’Arthabaska, St-Rémi-de-Tingwick, Ste-Clothilde-de-Horton, St-Élizabeth-de-Warwick, Warwick MRC de L’Érable 0 0 MRC Bécancour 18 19 – Bécancour 16 17 * St-Pierre-les-Becquets MRC Nicolet-Yamaska 16 18 * Baie-du-Febvre, Grand-Saint-Esprit, Nicolet, St-Célestin, St-François-du-Lac, St-Léonard-d’Aston, Ste-Eulalie MRC Drummond 203 215 – Drummondville 166 176 – Saint-Cyrille-de-Wendover 12 12 – Saint-Germain-de-Grantham 11 12 * Durham-Sud, L’Avenir, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, St-Bonaventure, St-Cyrill-de-Wendover, St-Eugène, St-Félix-de-Kingsey, St-Guillaume, St-Lucien, Wickham Mauricie 1005 1022 MRC du Haut-Saint-Maurice 0 0 MRC Mékinac 54 54 – Hérouxville 5 5 – Saint-Thècle 5 5 – Saint-Tite 34 34 * Lac-aux-Sables, St-Adelphe, St-Roch-de-Mékinac,

St-Séverin MRC Des Chenaux 37 39 – Notre-Dame-du-Mont-Carmel 9 9 – Saint-Maurice 13 14 – Saint-Narcisse 8 8 * Batiscan, Champlain, St-Stanislas, Ste-Anne-de-la-Pérade MRC Maskinongé 179 181 – Louiseville 79 79 – Maskinongé 12 12 – Saint-Barnabé < 5 5 – Saint-Boniface 11 11 – Saint-Étienne-des-Grès 19 19 – Saint-Paulin 8 8 – Saint-Sévère 5 5 – Yamachiche 21 22 * Charrette, St-Alexis-des-Monts, St-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Élie-de-Caxton, St-Léon-le-Grand, St-Mathieu-du-Parc, Ste-Angèle-de-Prémont, St-Ursule Shawinigan 281 284 Trois-Rivières 454 464

*Indique les municipalités ayant un nombre de cas inférieur à 5. Les municipalités n’ayant aucun cas ne sont pas indiquées

**Des travaux sont actuellement en cours au niveau de la base de données utilisée pour extraire l’information, ce qui explique la différence avec la donnée inscrite sur le site du gouvernement.

Éclosions dans les établissements