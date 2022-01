La 56e Finale des Jeux du Québec est annulée

La 56e Finale des Jeux du Québec, qui était prévue du 4 au 12 mars à Rivière-du-Loup, est annulée.

Cette décision difficile a été prise afin de protéger la santé et la sécurité des athlètes, du personnel et des bénévoles, ainsi que des membres de la communauté, à la suite de l’importante hausse des cas de COVID-19 dans la province.

Les principaux partenaires étudieront différentes options au cours des prochaines semaines. La viabilité d’un report de la Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup en mars 2023 sera notamment évaluée.

Actuellement, le gouvernement du Québec n’autorise aucun grand événement à l’intérieur. En effet, la pandémie a des impacts importants sur l’organisation d’un rassemblement de l’envergure d’une Finale des Jeux du Québec qui se déroule pendant 10 jours, accueille plus de 3300 athlètes provenant de 19 régions, 2500 bénévoles et 18 compétitions sportives provinciales, et ce, sans compter les spectateurs et partenaires présents.

Par ailleurs, dans le cadre des Jeux régionaux, seulement 16 % des qualifications sportives ont été réalisées et la date limite pour la tenue des qualifications est le 13 février. Un retour à l’entraînement avant un retour à la compétition étant essentiel pour assurer une préparation adéquate des athlètes, il apparaît improbable que des qualifications puissent se tenir en respectant ces délais.

« Les Jeux du Québec sont d’une grande importance pour les athlètes québécois, ainsi que pour ceux et celles qui désirent accéder à l’excellence dans leur discipline. Ce programme représente 50 ans d’histoire et de dévouement. Cette décision complexe n’a pas été prise à la légère, c’est une décision qui nous brise le cœur. Nous travaillons d’arrache-pied pour permettre aux athlètes de retrouver leur sport. Un merci tout particulier aux partenaires, bénévoles et employés pour leur support dans l’aventure des Jeux du Québec. Ils sont essentiels à la réussite d’un tel événement. Pour le moment, on se donne rendez-vous cet été à Laval, en juillet 2022 », lance la présidente de SPORTSQUÉBEC, Julie Gosselin.

L’organisation faisait aussi face à des problèmes de logistique en lien avec l’hébergement, la gestion de l’alimentation et le transport des athlètes. L’organisation note aussi que les risques d’éclosions et l’isolement des personnes atteintes de la COVID-19 rendent ardue la préparation finale d’un tel événement. En mode virtuel, le recrutement, l’accréditation, la formation et l’implication des bénévoles posent de réels défis.

Dans un message publié sur sa page Facebook, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie se dit attristée par cette annulation. « Une pensée et une étreinte de solidarité vont aux athlètes, aux entraîneurs, aux bénévoles, aux clubs sportifs et au comité organisateur. Nous avions espoir du retour de cet événement unique! »