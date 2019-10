La 4e génération de la Honda Fit

Honda présentait la 4e génération de la petite Fit que l’on nomme aussi la Jazz en Europe. L’information lors de la conférence de presse était limitée. Honda n’a pas parlé du moteur à essence des modèles réguliers, mais a annoncé qu’un nouveau modèle hybride ( pour le Japon) baptisé e :HEV avec deux moteurs électriques allait voir le jour l’an prochain. Cette Fit hybride peut être conduite en mode électrique dans toutes les situations et que les deux moteurs (un à l’avant et l’autre à l’arrière) impliquent une traction intégrale, mais Honda n’a pas fourni de détails sur le système ni les performances ou l’autonomie.

Toujours aussi pratique

Sous sa nouvelle coquille qui remplace la robe un peu surannée de l’actuel modèle, Honda va continuer à offrir une cabine étonnamment spacieuse et une flexibilité d’utilisation avec les sièges magiques qui vont demeurer sur la liste des équipements de série. Honda affirme que la vue du conducteur sera améliorée avec de nouveaux piliers avant plus minces qui améliorent la visibilité sans compromettre la sécurité en cas de collision. Les essuie-glaces sont mieux cachés lorsqu’ils ne sont pas utilisés et le tableau de bord est bas et plat. La cabine offrira aussi plus d’espace de rangement. Il y aura aussi une nouvelle interface à écran tactile LCD, avec une connectivité sans fil Apple CarPlay. Le confort des sièges a été revu à la hausse en s’inspirant des grandes berlines comme l’Accord. Ils seront mieux rembourrés et plus confortables, même à l’arrière.

Cinq saveurs au programme

La version de base qui porte bien son nom est la basic. Il y a ensuite la Home qui met l’accent sur des couleurs pastels. La Ness qui est le modèle sport, la Fit Ness (jeu de mot anglais), la Crossstar avec roues de 16 pouces et le modèle Luxe avec sièges de cuir et accent de chrome. Le système Honda sensing qui sera de série sur toute la gamme des modèles va offrir une caméra avant à vision élargie qui fonctionnera avec huit capteurs sonar. Cette Fit sera le premier modèle équipé des communications embarquées Honda Connect, et les propriétaires pourront activer par abonnement payant Honda Total Care, qui comportera le contrôle à distance (via son cellulaire) de certaines fonctions du véhicule, des services d’assistance d’urgence au besoin.

La seule mauvaise nouvelle dans tout cela c’est que cette Fit n’arrivera sans doute pas au Canada. Mais de confirmation officielle encore. Le Japon et l’Europe attendent le modèle en concession pour février 2020.

