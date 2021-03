La 2e vague d’espoir pour la communauté et les restos connaît du succès

La campagne « 2e vague d’espoir pour la communauté et les restos » s’est terminée le 28 février et a permis d’amasser 13 190 $. L’objectif fixé à 10 000 $ a été dépassé, ce qui permettra de faire préparer 1 319 repas par les restaurateurs trifluviens en plus d’environ 1 100 $ en don à Moisson. Ces repas seront distribués aux personnes à faible revenu qui ont recours à l’aide alimentaire.

«Nous sommes très touchés par le soutien des donatrices et des donateurs. Par notre solidarité, nous partageons l’espoir avec les restaurateurs, leurs équipes et les personnes qui ont recours à l’aide alimentaire», souligne Jean Pellerin, co-porte-parole de la campagne et le président du conseil d’administration de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec.

«Cette campagne permettra de ramener nos équipes au travail et de mieux nous préparer à la réouverture du printemps tout en aidant les plus démunis», ajoute Yves Beaudoin propriétaire du restaurant Le Brasier 1908 et ambassadeur de cette 2e vague d’espoir.

En plus des porte-parole de la campagne Jean Lamarche et Jean Pellerin, la campagne a pu compter sur les ambassadeurs suivants : Yves Beaudoin (Resto 3R et Le Brasier 1908), Stéphane Beaulac (animateur de On est tous debout au 94,7 Rouge et porte-parole de Moisson MCDQ), Marc-André Bergeron (vice-président et directeur général chez ECHL Trois-Rivières), Pascal Boislard (président de l’Académie de baseball les Aigles et responsable du développement à LANEC), Amélie St-Pierre (directrice Hebdos IciMédia Mauricie/Rive-Sud), Valérie Therrien (Musée POP), Johanne Hinse, (vice-présidente programmation et relations avec les communautés chez Cogeco) et la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières.