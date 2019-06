Kwigw8mna : une maison longue à visiter à Odanak

ODANAK. Dès juillet, il sera possible de faire un saut dans le temps au Musée des Abénakis. Une maison longue, telle que construite au 18e siècle, sera accessible aux visiteurs de l’endroit.

Pour créer ce nouvel attrait, nommé Kwigw8mna («notre maison», en abénakis), l’équipe en charge du projet s’est basée sur les données archéologiques et les datations obtenues sur le site.

En effet, depuis 2010, des campagnes de fouilles archéologiques ont permis de documenter les modes d’établissement des Abénakis dans le quadrilatère historique d’Odanak.

L’occupation continue de ce lieu est documentée par un important dépôt d’artefacts et de vestiges liés à des structures d’habitation ou à des activités de subsistance. La construction de l’habitation reflétera les résultats des recherches archéologiques afin de garder l’authenticité du site.

Reconstitution fidèle à l’intérieur comme à l’extérieur

C’est après avoir reçu une subvention de Patrimoine canadien pour un projet de mise en valeur des savoirs traditionnels abénakis et de leur mode d’établissement que le Musée des Abénakis a pu entamer le projet de construction de cette maison traditionnelle et de ses infrastructures intérieures et extérieures.

Dans l’habitation, des éléments «pré-contact» et européens se côtoieront. «Cette perspective permettra de faire vivre aux visiteurs une période cruciale de changements chez les Premières Nations», indique le Musée.

Sur le site, on retrouvera également un jardin de plantes médicinales et de plantes traditionnelles.

La structure sera permanente.