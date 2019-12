Konnecta, une nouvelle entreprise branchée vers l’avenir

Konnecta est une toute nouvelle entreprise dans la région et elle est née «d’un besoin criant», selon son créateur Sébastien Pothier. Spécialisée en électrification des transports, elle entend offrir des services d’accompagnement clé en main aux entreprises, aux municipalités et aux particuliers partout au Québec.

Le Trifluvien, qui compte plusieurs années d’expérience dans le domaine, a décidé que le moment était venu de se lancer en affaires.

«L’entreprise existe depuis juillet et on a déjà certains dossiers que nous avons réglés avec quelques organisations et entreprises du coin. On était prêt à lancer nos activités officiellement, explique le fondateur de Konnecta. Ça fait environ huit ans que je travaille dans le domaine, surtout par des implications bénévoles, et je voyais qu’il y avait un grand manque d’informations au niveau de la clientèle, autant résidentielle que commerciale, ainsi qu’au niveau des municipalités.»

«Je me suis demandé comment je pouvais faire bénéficier de mon expérience aux gens. On parle de tout ce qui concerne l’achat d’un véhicule électrique, les différentes infrastructures de recharge et les subventions qui existent sur le marché. J’ai déjà des associations avec des concessionnaires et des électriciens qui y croient, dans le but de mettre de plus en plus d’électrovéhicules sur la route pour continuer d’améliorer le sort de la planète.»

Konnecta offrira plusieurs services, dont l’accompagnement client de A à Z. «La personne peut me contacter et je vais la référer à un des concessionnaires avec qui je travaille. Ensuite, je peux proposer des infrastructures de recharge à la maison, majoritairement fabriquées au Québec, et un des électriciens avec qui j’ai des partenariats pour que ce soit facile pour la personne. C’est toute une aventure pour une personne qui ne connaît pas ça, alors je viens faciliter le processus», ajoute-t-il.

«Je le fais au niveau résidentiel, mais également au niveau commercial. Il y a des PME où les employeurs reçoivent de plus en plus de demandes de la part de leurs clients ou de leurs employés. Les gens demandent une borne de recharge au travail ou à même l’hôtel, si on parle d’un service d’hôtellerie, par exemple. Il y a plusieurs employés pour qui ce n’est pas leur tasse thé et encore là, je viens aider dans le processus. Je peux même m’occuper des subventions pour eux autres.»

M. Pothier est seul dans son entreprise, mais entouré d’experts. Il a un très grand réseau de contacts en électrification des transports et il s’est installé dans les bureaux de Sylvain Juteau, chez Roulez Électrique, avec qui il collabore. Qui dit voiture électrique dit aussi économie. Monsieur Pothier partage cette philosophie.

«On regarde toujours sur une période de huit et la première des choses, c’est que le véhicule électrique est beaucoup plus durable parce qu’il exige moins d’entretien. Ensuite, au niveau de l’économie l’essence, le véhicule électrique est beaucoup plus rentable sur une période de huit, ça, c’est clair net et précis.»

«Concessionnaire branché vers l’avenir»

L’entreprise offre également un programme «Concessionnaire branché vers l’avenir». Les concessionnaires Mauricie Toyota Shawinigan et Lessard Buick Chevrolet GMC ont déjà adhéré au programme.

«Au-delà de l’accompagnement avec le client, je veux aussi offrir de la formation chez les concessionnaires auprès des conseillers. Je veux qu’ils sachent quels sont les principes de recharge, qu’est-ce qui existe sur le marché, quelle est la compétition au niveau des véhicules électriques et qu’est-ce qui s’en vient», conclut-il.

Pour plus de détails ou pour entrer en contact avec Konnecta, visitez le https://konnecta.ca/