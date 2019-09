Kia Forte 2020 – Belle progression

Victoria, Colombie-Britannique – La Forte de Kia a toujours été et demeure la sœur négligée de la Hyundai Elantra. Dans un segment dominé par la Honda Civic, qui s’est écoulée à plus de 69 000 unités en 2018 au Canada, l’Elantra demeure sur le podium avec 41 784 ventes (derrière la Corolla à plus de 48 000). Pendant ce temps, Kia a liquidé 14 399 éditions de la Forte au Canada en 2018, une baisse de 4,4 % face aux 16 388 ventes de 2017. Il se vend donc presque trois Elantra pour une Forte. Pourtant, les deux voitures ont beaucoup de points en commun, comme le châssis et les mécaniques qui proviennent de la même boîte à outils.

La berline ou la version 5-portes?

Au Canada, l’acheteur aura toujours le choix d’une version berline ou d’une 5-portes. La première est fabriquée au Mexique et sera offerte d’ici quelques semaines sur tout le continent nord-américain. La seconde est construite en Corée du Sud et sera une exclusivité canadienne. Chez nos voisins du sud, tout ce qui est rattaché à un hayon et n’est pas un VUS n’intéresse personne.

Les versions et les prix

Avant de se lancer dans nos impressions de conduite, un mot sur les prix et les versions livrables.

En commençant avec la berline, qui demeure la version la plus populaire, le prix de base est fixé à 17 695 $ pour une version LX avec boîte manuelle à six rapports. Vous payerez 19 295 $ pour la même voiture équipée d’une transmission à variation continue (CVT).

Vient ensuite la version EX (qui sera la plus populaire) à 20 995 $. L’EX+ ajoute un toit ouvrant, des jantes de 17 pouces (au lieu de 16) et l’éclairage à DEL pour 22 595 $. Les versions EX Premium et EX Limited sont à 24 995 $ et 26 995 $, respectivement.

Le haut du pavé appartient à la version GT qui débute à 28 995 $.

Toutes les berlines, sauf la GT, offrent une mécanique 4-cylindres 2-litres à cycle Atkinson de 147 chevaux et 132 livres-pieds de couple. La seule boîte manuelle est servie dans la version de base LX. Toutes les autres variantes offrent une boîte CVT avec simulateur de changements de rapports.

La version GT offre un moteur turbo de 1,6 litre offrant 201 chevaux et 195 livres-pieds de couple. Si ces chiffres vous semblent familiers, c’est qu’il s’agit du même moteur que Hyundai a utilisé par le passé avec le Tucson et la Veloster.

Une gamme plus simple avec la 5-portes

La gamme 5-portes n’offre pas de modèle LX ; on saute tout de suite dans une EX qui débute à 22 245 $, sans boîte manuelle. Viennent ensuite deux variantes GT, une version de base et une version Limited pour 27 395 $ et 29 995 $, respectivement. Les deux mêmes mécaniques sont livrables.

Beaucoup d’équipement pour le prix

C’est une tradition chez les Coréens d’offrir un équipement généreux et Kia suit bien cette règle avec la Forte. Même avec le modèle de base de la berline, vous avez droit aux applications Apple CarPlay et Android Auto de série, tout comme de l’écran de huit pouces, la téléphonie Bluethooth, les commandes audio au volant, le déverrouillage à distance, les sièges avant chauffants, les rétroviseurs extérieurs chauffants, un pommeau de levier de vitesse gainé de cuir, le climatiseur, et plus. De l’équipement qui se retrouve sur la liste des options dans bien d’autres modèles. Le style général et l’habillage sont identiques pour pratiquement tous les modèles. Les sièges en cuir synthétique des modèles haut de gamme sont gâtés de surpiqûres rouges dans la version GT.Nous avons aimé les commandes simples. Il y a des boutons et des cadrans pour la climatisation et des commutateurs pour accéder aux menus sur l’écran tactile central intuitif. Le tout est très simple à utiliser.

Le volume du coffre est très bon et avec la version à hayon, c’est encore plus grand et vaste avec des sièges qui se rabattent en proportion 60/40 pour encore plus de dégagement. Ce n’est pas compliqué, ni sophistiqué, mais efficace.

Une base saine

Nous le disions plus tôt, la Forte partage ses fondements avec l’Elantra au chapitre du châssis et des mécaniques. Kia a poussé sa collaboration un peu plus loin en utilisant aussi la même approche avec la structure qui comporte plus d’acier à haute résistance plus léger que l’acier ordinaire et une plus grande quantité d’adhésif pour une meilleure rigidité.

Kia conserve la poutre de torsion à l’arrière pour les modèles réguliers et installe une suspension multibras pour les modèles GT, question d’augmenter l’agrément de conduite et d’améliorer la tenue de route.

La conduite

Notre journée d’essai sur l’île de Vancouver a débuté avec une berline GT. Même si plusieurs d’entre vous qui lisez cette chronique seront déçus de savoir qu’une version sportive n’a pas de boîte manuelle, il faut savoir que la Forte n’est pas vraiment sportive. Son châssis est sain, ses réactions sur la route sont prévisibles, sa suspension multibras est précise et neutre et sa structure rigide.

Les 201 chevaux du moteur turbo (qui fonctionne à l’essence ordinaire) permettent simplement d’avoir plus de puissance sous le pied droit pour une conduite plus agréable, mais le mot sport serait ici exagéré.

Dans le cas de la Forte 5 EX qui nous avons conduits en après-midi, nous avons découvert avec cette voiture une manière beaucoup plus agréable de se balader qu’avec n’importe quel petit VUS. Cette 5-portes offre autant d’espace, sinon plus que bien des VUS compacts. De plus, son moteur offre une puissance comparable, une meilleure consommation de carburant et un agrément de conduite largement supérieur, le tout pour 10 000 $ de moins.

La boîte CVT qui fonctionne avec une chaîne sera plus durable et comprend des changements de rapports simulés qui épargnent vos tympans lorsque le moteur monte rapidement en régime.

En conduite normale, le rendement s’apparente à celui d’une boîte automatique régulière et donne un rendement moyen de 6,5 litres aux 100 km. La boîte à double embrayage de la version GT est réellement intéressante et la moyenne de consommation demeure très bonne avec une environ 7,5 litres aux 100 km.

Conclusion

Il faut se poser la question : pourquoi cette voiture n’est-elle pas plus populaire ? La réponse est simple, la Forte est un bon véhicule dans un segment rempli d’excellents véhicules dont la réputation les précède depuis longtemps. La Honda Civic, la Toyota Corolla, la Mazda 3 et l’Élantra comptent sur plusieurs adeptes. Pourtant, la Forte 5 offre plus d’équipement que la majorité de ses concurrentes et également une meilleure garantie, le tout pour moins d’argent. Il n’y a aucune raison de ne pas aller la découvrir si vous cherchez une voiture compacte.

Forces

Excellent rapport prix / équipement

Bonne tenue de route

Garantie 5 ans / 100 000 km

Faiblesses

Manque de reconnaissance du public

Trop de châssis pour le moteur

Boîte manuelle seulement sur le modèle de base

