Keranna fait place à des classes flexibles et innovantes

INNOVATION. L’Institut secondaire Keranna a dévoilé son projet de classes-ateliers dans le but de créer un environnement d’apprentissage dynamique en ses murs. Sur une période de quatre ans, ce ne sont pas moins de 25 classes qui seront complètement remodelées.

Les classes-ateliers se veulent des espaces innovants qui ont pour but de favoriser la flexibilité pédagogique.

«Enfin, c’est la réalisation d’un projet dont nous rêvions depuis longtemps. Le fait de créer des espaces ateliers est un moyen de stimuler la motivation des élèves et ils se veulent un outil de travail très efficace pour créer un univers pédagogique très stimulant», confie d’entrée de jeu Marie-Hélène Boucher, directrice générale par intérim.

«Nous avons fait la tournée de ce qui se passe ailleurs et nous avons fait plusieurs réflexions. On a constaté le besoin de bouger, le besoin de flexibilité et de s’adapter au moment. L’environnement des études vient jouer sur l’épanouissement des élèves et peut avoir un impact significatif sur leur apprentissage.»

Le mobilier sera flexible, incluant des chaises ergonomiques et des tabourets jouant les mêmes fonctions qu’un ballon d’exercice.

«Ça représente plusieurs mois de travaux et de recherches. Nous avons analysé les dernières tendances en matière d’enseignement. Les classes flexibles sont des fenêtres ouvertes sur un monde de possibilités», ajoute pour sa part Dominique Gélinas, enseignante et membre du comité chargé du projet.

Les cyclistes du Grand Tour Banque Nationale (BN) ont amassé 170 000$, qui ont été redistribués à huit organismes. Keranna fait partie du lot et s’est donc vu remettre un montant de 20 000$ pour son projet novateur.

Projet sur 4 ans

La mise en place du projet se fera sur une période de quatre ans.

«On va d’abord rénover dix classes pour la rentrée scolaire à venir. Ensuite, ce sera cinq classes par année, pendant les trois prochaines années. Ce sont donc les élèves qui entreront en première secondaire et ceux qui seront en deuxième secondaire à l’automne prochain qui seront les premiers à en bénéficier», explique Mme Boucher.

«Les enseignants seront encore plus disponibles pour l’accueil de ces jeunes. Ceux-ci pourront miser encore plus sur le lien maître-élève déjà très important ici, à Keranna. Toutes les classes d’un même niveau seront à proximité les unes des autres renforçant l’esprit de groupe et le sentiment d’appartenance.»