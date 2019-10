Justin Trudeau s’arrête au RécréOFUN

Justin Trudeau était de passage en Mauricie, ce matin, en direct du RécréOFUN de Trois-Rivières.

Durant son allocution, monsieur Trudeau a souvent mis l’emphase sur le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer.

«Ça se peut qu’on se réveille lundi avec un gouvernement qui a comme priorité d’éliminer le seul vrai plan que le Canada a contre les changements climatiques. Soit on continue avec un gouvernement progressiste ou on a une opposition progressiste et un gouvernement conservateur», a-t-on recueilli via la vidéo en direct présentée par le 106,9 Mauricie.

«Je ne veux pas prétendre qu’on a tout réglé et je sais qu’il reste beaucoup de travail à faire. Autrement, on va se retrouver avec le même gouvernement que nous avions sous Stephen Harper. (…) La première chose que je vais faire si vous m’accordez votre confiance à nouveau, ce sera de baisser les impôts de la classe moyenne. Ça va permettre aux familles types d’épargner environ 600$ par année.»

Il s’est aussi fait questionner à savoir s’il était inquiet quant à la forte compétition dans Trois-Rivières.

«Valérie Renaud-Martin est un vent de renouveau, une personne positive, d’expérience, qui va bien pouvoir représenter les Trifluviens. Les Québécois ne veulent pas retourner en arrière avec les années d’Harper. Ils veulent continuer à avancer», a-t-il commenté. «On va continuer à lutter contre les changements climatiques et à investir pour les familles. Ce sont les choix que nous offrons, sinon, ce sera le retour à l’austérité et aux coupures.»

«Dans notre premier mandat, on a investi dans les deux projets (Aéroport de Trois-Rivières et Train à grande fréquence). On a investi dans l’aéroport et on va continuer de travailler pour aider le développement économique à Trois-Rivières. On comprend aussi que le train à grande fréquence est essentiel et c’est pour ça qu’on a investi 71 M$ pour avancer le projet.»

Le Premier ministre sortant a ensuite rappelé qu’il a travaillé avec Barack Obama sur différents projets, dont certains concernant les changements climatiques. Il a également réitéré ce qu’il avait dit lors de sa dernière visite au sujet de la Loi 21.

«C’est une loi que les Québécois débattent en cour. Je serais toujours là pour défendre les droits et libertés de tout le monde. Je suis très attentivement le processus et pour l’instant et on ne ferme pas la porte à une éventuelle intervention. Ce serait irresponsable que le gouvernement fédéral choisisse de fermer la porte à tout jamais sur une question de droits fondamentaux.»

Les élections auront lieu le 21 octobre 2019.