Justin Trudeau préoccupé par le détournement de matériel médical par les Américains

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre canadien a fait part de sa «grande préoccupation» par rapport à des informations indiquant que les États-Unis auraient détourné du matériel médical originalement destiné au système de santé québécois.

«On va faire des suivis afin que l’équipement destiné au Canada arrive au Canada», a précisé le premier ministre.

Justin Trudeau a quand même indiqué qu’une cargaison d’un million de masques était arrivée au Canada. «Cela s’ajoute aux 10 millions de masques qui sont arrivés ces derniers jours et qui sont distribués aux provinces et territoires le plus rapidement possible», ajoute-t-il.

Avec 10 132 cas, le Canada a franchi la barre des 10 000 personnes infectées par la COVID-19. Il y a maintenant 131 décès dus à la maladie.