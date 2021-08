Justin Trudeau appelle à la vaccination: René Villemure dénonce le déclenchement des élections

Après Mélanie Joly hier, c’était au tour de Justin Trudeau de s’arrêter en Mauricie du côté du Musée Boréalis, à Trois-Rivières. Il était accompagné du candidat libéral trifluvien, Martin Francoeur, et du candidat de la circonscription Saint-Maurice/Champlain, François-Philippe Champagne.

« Martin (Francoeur) est un homme de mission, de passion et de cœur. Il a toujours été là avec une réflexion et un engagement depuis 27 ans. Il n’était pas obligé de se présenter en politique, il a choisi de le faire. Il a choisi le Parti libéral parce qu’il sait qu’on est là pour vous. Il sait que pour les gens de Trois-Rivières, on est là pour livrer », a-t-il lancé.

« Ç’a été un 17 mois pas mal difficile et on a eu beaucoup de moments où les gens ont dû faire des sacrifices. Les familles en ont arraché et les jeunes ont dû rester chez eux, en manquant des anniversaires et des journées d’école. On a vu des choses claires, des Québécois et des Canadiens, soit que les gens sont là pour les autres. Tout le monde s’est entraidé. On vient de traverser une pandémie mondiale et on est en train de s’en sortir. Oui, il y a une quatrième vague qui se dessine, mais c’est principalement chez les personnes non vaccinées. Il faut que les gens se fassent vacciner et dites-leur à votre entourage de se faire vacciner parce que c’est le moyen de mettre tout ça derrière nous. »

Celui qui soufflera 50 bougies à Noël prochain est également revenu sur l’importance de la Prestation canadienne d’urgence (PCU).

« On a livré la PCU a des citoyens qui en arrachait, dès le début. Il y avait énormément d’inquiétudes à savoir comment ils pourraient payer leur loyer et leurs emplettes. Ils devaient rester chez eux pour se protéger. Cette PCU, on l’a livrée parce que des fonctionnaires fédéraux ont travaillé d’arrache-pied pour la livrer. Saviez-vous que 8$ sur 10$ de toute l’aide aux citoyens envoyée venait du fédéral? », a-t-il témoigné.

« On comprend qu’il y a encore beaucoup plus de travail à faire, mais on a appris et on a vu à quel point, en moment crise et lorsqu’on veut, on peut faire de grandes choses. On doit l’apporter vers l’avant cette compréhension, en plus des leçons qu’on a apprises pendant la pandémie, pour créer un avenir meilleur. On va devoir réagir avec plus d’ambition devant la crise des changements climatiques, devant nos ambitions de créer de bons emplois à travers le pays, devant la crise du logement et pour aider nos aînés. Ces grandes choses-là vont être décidées par le gouvernement canadien, et ce pas dans deux ans, ni dans un an, mais bien dans les mois à venir. »

René Villemure réagit

Dans les instants qui ont suivi l’élocution de M. Trudeau, le candidat du Bloc québécois à Trois-Rivières, René Villemure, rencontrait la presse pour réagir aux propos du premier ministre sortant.

« On se promène dans la rue, et ce qu’on entend, c’est que les citoyens de Trois-Rivières ne voulaient pas d’élections. Je prends l’occasion pour dénoncer à nouveau ce déclenchement d’élections en pleine pandémie. Les gens n’ont pas l’appétit pour ça. Le parlement fonctionnait très bien. Il fonctionnait, mais pas comme Justin Trudeau le désirait », a-t-il laissé tomber.

« Il déclenche des élections alors qu’il y a augmentation des risques avec le variant Delta. Ce sont des risques sanitaires non négligeables. On le voit qu’avec cette campagne, tout ce qui compte pour Justin Trudeau, c’est lui-même. On demande aux citoyens de s’assurer de ne pas reconduire au pouvoir ce gouvernement irresponsable. »