Justin Tremblay récipiendaire de la bourse Sport-Hommage Laflèche

HONNEUR. La Fondation du Collège Laflèche et la Corporation Sport-Hommage Mauricie ont annoncé l’étudiant-athlète récipiendaire de la Bourse Sport-Hommage Laflèche 2018, soit Justin Tremblay. Le numéro deux au Canada pourra y poursuivre ses études en Sciences de la nature, en cheminement «Sport plus études Judo».

Membre du Club de judo Seikidokan, le jeune homme pratique le judo dans la catégorie U18-55kg. Dans les derniers mois, il n’a cessé de cumuler les podiums. Il s’est même hissé au deuxième rang du classement général sur la scène provincial, de même qu’au niveau canadien pour le total des points. Il a été nommé athlète de l’année pour le Club en mai dernier.

«C’est plaisant de recevoir une récompense comme celle-ci. C’est une bourse vraiment importante pour moi. Ça me touche d’être sélectionné parmi les autres athlètes de haut niveau. Ça représente bien tous les efforts que j’ai faits pour me relever quand j’avais le goût d’arrêter. Merci aussi à mon coach, François Noël, de m’avoir aidé et soutenu pendant toutes ces années. Merci au Club de m’avoir soutenu et permis de m’améliorer», a lancé le jeune athlète.

«Merci aux membres du jury de m’avoir choisi. J’en suis très reconnaissant. Les meilleurs judokas de mon club ont passé par le sport-études et en disent que du positif. J’ai la chance d’avoir un mentor d’expérience qui pourra m’aider lorsqu’en j’en aurai besoin. Je suis vraiment heureux de me joindre, comme mon père l’a fait, à un collège avec une si grande réputation.»

Cette bourse de 1750$ est toujours remise à un élève de 5e secondaire qui est inscrit au Collège Laflèche pour l’automne suivant. Elle permet à l’athlète de haut niveau sélectionné de performer, tout en bénéficiant de ressources financières et de l’accompagnement d’un mentor.

«Notre programme offre d’aménager les horaires et de déplacer les examens. C’est parfait! Notre boulot, c’est d’accompagner les étudiants pour les mener à une réussite scolaire et à une réussite sportive», a confié Luc Pellerin, directeur général du Collège Laflèche.

«Justin (Tremblay) aura la chance d’être accompagné, tout au long de son cheminement scolaire et sportif au Laflèche, par sa mentore, Marie-Ève Nault, joueuse de soccer de niveau olympique», ajoute-t-il.

Justin Tremblay succède à Pavlos Antoniades, triathlonien et athlète de haut niveau reconnu à l’échelle internationale.

«Merci à la Fondation de m’avoir fait la demande», commente Marie-Ève Nault, tout sourire. «Quand il aura besoin de moi, lorsque ça va bien et lorsque ça va mal, je serai là pour toi et pour t’éclairer dans tes décisions. Tu le mérites amplement. Oui, il y les médailles et les prix, mais les bourses sont aussi de belles reconnaissances.»