Justin Tremblay en route vers l’excellence

Crédit photo : Photo Jonathan Cossette

JUDO. Justin Tremblay est adepte de judo depuis quelques années déjà. Il n’a jamais cessé d’impressionner, de sorte qu’il est maintenant deuxième au Canada. Il a même reçu une bourse via la Fondation du Collège Laflèche pour lui permettre de poursuivre ses études en Sciences de la nature/«Sport plus études Judo».



Membre du Club de judo Seikidokan, le jeune homme pratique le judo dans la catégorie U18-55kg. Dans les derniers mois, il n’a cessé de cumuler les podiums. Il s’est même hissé au deuxième rang du classement général sur la scène provinciale, de même qu’au niveau canadien pour le total des points. Et il peut remercier l’ami de son père…

«Je jouais au soccer l’été et mes parents voulaient me trouver un sport d’hiver. Je voulais faire des arts martiaux, un sport plus individuel. C’est un ami de mon père qui m’a conseillé le judo, lui qui était ceinture noire, car il n’y a pas trop de coups et c’est un sport qui mise beaucoup sur le respect», confie le jeune homme. «À la fin de ma 6e année primaire, je ne savais pas si j’allais continuer. On a ensuite découvert qu’il y avait un sport-études judo aux Estacades alors je m’y suis inscrit.»

«C’est un athlète toujours présent et toujours à son affaire, témoigne son entraîneur François Noël, du Club de judo Seikidokan. Il se décourage difficilement. Il établit ses objectifs et il fonce. Il est courageux, car ce n’était pas toujours facile. Il a longtemps fait partie des plus petites catégories. Il ne s’est pas découragé, même s’il se faisait brasser beaucoup. Le talent, c’est une chose, mais la persévérance et le travail, c’est ce qui est le plus important.»

Justin Tremblay ne s’en cache pas: il a rapidement adopté son sport.

«J’ai tout de suite aimé l’ambiance et les séances d’entraînement. En compétition, c’est le fun et l’ambiance est incroyable. Ça reste un sport de combat, mais ce n’est ni sauvage ni dangereux. C’est un sport qui nous tient en forme», témoigne-t-il.

«Justin redonne au Club en étant assistant entraineur auprès des plus jeunes. Il arbitre également alors il est très impliqué dans son sport. Je lui ai toujours dit que c’est important de préparer son après-judo, mais tranquillement», ajoute coach Noël.

Jeux olympiques

Bien malin celui qui pourrait prédire si le jeune Tremblay pourra suivre la voie de Nicolas Gill un jour, soit celle de la scène olympique.

«C’est certain qu’on y pense, mais je suis encore jeune. Dans notre sport, les gars atteignent leur peak vers 24 ans. Mon idole demeure Teddy Riner qui détient le record Guinness du plus jeune champion du monde à 18 ans. Il a d’ailleurs été champion du monde pendant dix ans et il a remporté les deux derniers Jeux olympiques.»

«C’est difficile en judo, car c’est un sport à développement tardif», renchéri coach Noël. «On parle de 22 à 28 ans pour les Jeux olympiques et Justin n’est même pas encore d’âge junior. On va voir son développement physique et comment ça va aller en entraînement. Et si on veut un jour penser Jeux olympiques, nous devrons faire le saut vers le Centre national de judo, à Montréal.»

***

«C’est une bourse vraiment importante pour moi»

Cette année, la Fondation du Collège Laflèche et la Corporation Sport-Hommage Mauricie ont choisi le jeune Trifluvien à titre d’étudiant-athlète récipiendaire de la Bourse Sport-Hommage Laflèche 2018.

«C’est plaisant de recevoir une telle récompense et c’est une bourse vraiment importante pour moi. Ça me touche d’être sélectionné parmi les autres athlètes de haut niveau. Ça représente bien tous les efforts que j’ai faits pour me relever quand j’avais le goût d’arrêter. Merci aussi à mon coach François de m’avoir aidé et soutenu pendant toutes ces années», confie l’athlète.

«Les meilleurs judokas de mon club ont passé par le sport-études et en disent que du positif. J’ai la chance d’avoir un mentor d’expérience qui pourra m’aider lorsque j’en aurai besoin. Je suis vraiment heureux de me joindre, comme mon père l’a fait, à un collège avec une si grande réputation.»

Cette bourse de 1750$ est toujours remise à un élève de 5e secondaire qui est inscrit au Collège Laflèche pour l’automne suivant. Elle permet à l’athlète de haut niveau sélectionné de performer, tout en bénéficiant de ressources financières et de l’accompagnement d’un mentor.

«Est-ce que c’est une surprise? Non, car il a travaillé très fort pour y arriver. Justin a eu une année exceptionnelle, probablement sa meilleure année. À toutes les compétitions, sauf peut-être deux, il est monté sur le podium. Il a bien fini la saison en performant aux Championnats canadiens, dans une catégorie supérieure, en terminant deuxième. Le seul qui a réussi à battre Justin, c’est celui qui s’en va aux Championnats du monde», ajoute son entraîneur.

Justin Tremblay aura la chance d’être accompagné, tout au long de son cheminement scolaire et sportif, par sa mentore Marie-Ève Nault, joueuse de soccer de niveau olympique.