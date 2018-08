Juste une p’tite nuite : «C’est une année exceptionnelle!»

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

CIRQUE. Le spectacle «Juste une p’tite nuite» en hommage aux Colocs a pris fin samedi à l’Amphithéâtre. La présence du Cirque du Soleil à Trois-Rivières pour une quatrième année consécutive a créé un engouement indéniable, si bien que les artistes se sont produits devant une salle comble à plusieurs reprises.

Il est encore trop tôt pour connaître le nombre exact de billets vendus, mais le directeur général de la Corporation des événements de Trois-Rivières, Steve Dubé, parle d’une année exceptionnelle.

«Avec ce spectacle, on voulait élargir la clientèle et on peut dire qu’on a réussi, mentionne-t-il. On savait qu’on amenait le public ailleurs comparativement aux trois autres années. La réponse a été excellente. On a reçu plein de bons commentaires.»

Encore cette année, les gens de l’extérieur de la région sont venus nombreux. «On peut le constater avec les hôtels et les restaurateurs», précise M. Dubé. Par ailleurs il s’agit de l’année où on dénombre le plus d’accréditations médiatiques pour la première du spectacle, en juillet. Un bilan complet sera dressé prochainement par la Corporation des événements de Trois-Rivières.