Jusqu’à 34 degrés Celsius dans la région

La chaleur et l’humidité s’installent aujourd’hui sur plusieurs régions du Québec et ce, pour quelques jours.

Environnement Canada a émis ce matin un bulletin météorologique spécial, notamment pour le secteur de la Mauricie. Des températures plus élevées sont attendues à compter d’aujourd’hui.

Une masse d’air beaucoup plus chaude persistera au Québec au cours des deux ou trois prochains jours. Les températures maximales devraient atteindre entre 30 et 34 degrés Celsius aujourd’hui, mercredi et possiblement jeudi. Les valeurs humidex correspondantes varieront de 35 à 39.

Les minimums nocturnes devraient se situer entre 18 et 22 degrés Celsius. Il est important de s’hydrater et de boire beaucoup d’eau pendant cette période.

Du temps plus frais est attendu pour la fin de la semaine.