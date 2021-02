Julien Bélanger au sein du personnel d’entraîneurs des Aigles Junior Élite

Les Aigles Junior Élite de Trois-Rivières annoncent l’addition de Julien Bélanger à son personnel d’entraîneurs au sein duquel il hérite des fonctions d’entraîneur spécialiste.

Il entraînera les joueurs d’avant-champ lors des entraînements, mais ne sera pas présent lors des parties puisqu’il continue sa carrière avec les Cascades de Shawinigan.

Ayant été l’un des meilleurs voleurs de buts de l’histoire des Aigles Junior Élite, il sera aussi le spécialiste de la course.

Après son passage à Trois-Rivières, il a enfilé l’uniforme des Trojans du Trinidad State Junior College, au Colorado, pour la saison 2013-2014.

Il a ensuite poursuivi sa carrière dans la ligue de Baseball Majeur du Québec où il a joué à Victoriaville de 2015 à 2018, et a été acquis par les Cascades de Shawinigan via un échange en 2019. Durant ces deux saisons à Shawinigan, Bélanger a aidé son équipe à accéder à la finale des séries éliminatoires de la LBMQ, soit en 2019 et en 2020.

C’est un grand retour pour Bélanger qui a lui-même passé par le système de développement des Aigles. Tout comme Derek Marchand, présentement entraîneur des lanceurs pour les Aigles Junior Élite depuis l’année dernière, c’est par souci de vouloir redonner à la grande famille des Aigles que Bélanger revient dans l’entourage de l’équipe pour laquelle il a enfilé l’uniforme de 2009 à 2014.