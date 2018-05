Julie Boulet se retirera de la vie politique après 17 ans

Crédit photo : Photo Myriam Lortie

POLITIQUE. La ministre du Tourisme, ministre responsable de la Mauricie et députée de Laviolette, Julie Boulet, a confirmé lundi en conférence de presse qu’elle allait se retirer de la vie politique après 17 ans au sein du Parti libéral du Québec (PLQ). Elle ne se représentera donc pas aux prochaines élections provinciales.

«Le rythme effréné, les horaires exigeants et la très grande disponibilité nécessaire pour bien faire ce travail m’ont amenée à prendre cette difficile décision. L’énergie et la motivation ne sont plus au rendez- vous», explique celle qui dit avoir réfléchi pendant plusieurs semaines à son avenir politique. «Ça prend de l’énergie, le feu sacré», ajoute celle qui a remporté six élections consécutives.

«Je suis habitée par des sentiments contraires. Fierté d’avoir eu une vie professionnelle riche et exaltante mais aussi, tristesse de quitter les concitoyennes et concitoyens qui sont pour moi comme une grande famille», a-t-elle mentionné en présence notamment de ses enfants et de son conjoint, non pas sans une pointe d’émotion.

Toujours pharmacienne, elle dit vouloir continuer de s’impliquer auprès de la population dans un autre secteur d’activité après son mandat. «J’ai le goût de relever d’autres défis, tout simplement.» Elle ne se dit pas intéressée à la politique fédérale.

Revirement de situation

Rappelons qu’en février, après le redécoupage de la carte électorale, le premier ministre Philippe Couillard la désignait comme candidate pour le Parti libéral du Québec (PLQ) pour la circonscription de Laviolette-Saint-Maurice, au détriment de l’actuel député de Saint-Maurice Pierre Giguère.

«Peut-être qu’à ce moment-là, j’ai pris ma décision un peu tôt. J’ai eu plusieurs semaines de réflexion, quelques petits problèmes de santé qui ne se sont pas avérés très graves, mais qui m’ont obligée à avoir cette réflexion. Ça implique de m’embarquer encore pour quatre ans», explique-t-elle.

Rappelons également le choix de fusionner les circonscriptions de Laviolette et de Saint-Maurice dans la nouvelle carte électorale a été décidé par la Commission de la représentation électorale (CRÉ), ce qui en fait le troisième plus grand comté au Québec.

«C’est sûr que le redécoupage est un élément, mais parmi d’autres. Ce n’est pas celui-là qui a été déterminant dans mon choix.» Elle n’a pas voulu dire si l’arrivée de Sonia Lebel comme candidate pour la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Champlain a influencé sa décision, tout comme la potentielle candidature de son frère Jean Boulet pour ce même parti dans le comté de Trois-Rivières.

Elle n’a pas voulu commenter les autres départs au sein du PLQ en vue des prochaines élections provinciales. «Je pense sincèrement que le gouvernement en sera un libéral», a-t-elle précisé.

***

De nombreuses réactions

Des élus de la région ont commenté le départ de la ministre. Voici ce qu’ils ont dit.

Marc H. Plante, député de Maskinongé : «On est tous surpris ce matin. Il faut reconnaître toutes ces années d’efforts qu’elle a données pour les citoyens de la Mauricie. À un certain moment, elle a même été seule au combat en Mauricie. Elle a tenu le fort. On perd une collègue aujourd’hui, mais on ne perd pas une amie. C’est une fille intègre et dévouée à la population. C’est avec tristesse qu’on a appris son départ.»

Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières : «Je salue ses 17 années d’implication en politique. Je suis au service de la population depuis seulement 4 ans et je peux dire que c’est extrêmement exigeant comme travail. Julie a l’un des plus grands comtés, en plus.»

Pierre Michel Auger, député de Champlain : «Dix-sept ans en politique, ça peut user une personne. La politique a changé au fil des années. C’est très différent et très difficile. Je salue ses 17 ans en politique. En tant que collègue, j’ai toujours eu un support inconditionnel de la part de Julie.»

Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières: «La politique, c’est une vie assez bouleversante. C’est beaucoup de travail et on n’a pas de vie familiale. Je comprends très bien sa position. Comme elle le dit, il faut avoir la flamme et quand on ne l’a plus et qu’on est honnête envers soi et ses citoyens, on prend cette décision. J’ai toujours apprécié Julie. Je l’ai défendue. Elle faisait un bon travail. J’ai un grand respect pour elle. Elle était au rendez-vous pour nous aider à réaliser nos dossiers, notamment ceux de l’Amphithéâtre Cogeco et du Colisée.»

***

«Je suis prêt à prendre le relais» -Pierre Giguère

Le député Pierre Giguère a confirmé être prêt à prendre le poste de candidat pour le Parti libéral québécois (PLQ) dans la nouvelle circonscription Laviolette-Saint-Maurice.

«J’ai déjà levé la main et j’aurai une rencontre cette semaine avec le premier ministre pour la suite des choses», indique-t-il après avoir remercié Mme Boulet pour son travail des dernières années à titre de députée et ministre.

Rappelons qu’en février dernier, après le redécoupage de la carte électorale, le premier ministre avait dû faire son choix entre Julie Boulet (députée de Laviolette) et Pierre Giguère (député de Saint-Maurice), dont les deux comtés seront fusionnés. Philippe Couillard, qui avait alors désigné Julie Boulet comme candidate, n’avait toutefois eu que de bons mots pour Pierre Giguère.

«Je dirais que le pourcentage est très, très, très, très élevé (pour que ce soit moi le candidat)», confie-t-il. «J’ai toujours été motivé, même après l’annonce j’ai continué à travailler dans le comté et je suis toujours resté fidèle au parti. Aujourd’hui, je suis prêt à prendre le relais avec mon équipe.»

Pas question pour Pierre Giguère d’être orgueilleux. «Je serais parti avant ça. J’ai été élu par les libéraux et je veux continuer à travailler avec cette famille-là. Ça aurait été facile pour moi de claquer la porte, mais j’ai la tête dure», indique-t-il.

Le fait de représenter l’un des plus grands comtés au Québec ne lui fait pas peur. «C’est un beau défi», dit-il en ajoutant qu’il comprend les enjeux propres à chaque territoire.

Les nombreux départs au sein du PLQ annoncés dans les dernières semaines ne l’inquiètent pas non plus. «Je vois l’avenir d’un bon œil au parti libéral. Nous avons beaucoup de jeunes députés. C’est un renouveau qui se fait à l’intérieur du parti. J’ai bon espoir.»

Pour le moment, seule Marie-Louise Tardif de la Coalition avenir Québec (CAQ) s’est officiellement lancée pour le comté Laviolette-Saint-Maurice. Luc Trudel a quant à lui fait part de sa réflexion en vue d’une éventuelle candidature pour le Parti québécois (PQ), mais il n’a rien confirmé pour le moment.