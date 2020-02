Juan Montecinos reçoit le Prix solidarité Brian-Barton

Juan Montecinos, militant de la première heure du Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) s’est vu décerner le Prix Solidarité Brian-Barton 2020. Militant syndical au Chili, il a dû fuir son pays pour échapper à la dictature brutale du général Pinochet.

Quand Juan est arrivé à Trois-Rivières dans les années 70, il s’est retrouvé naturellement au CS3R avec sa conjointe Émilia afin d’y poursuivre son engagement militant en faveur de la justice sociale et de la solidarité.

Tour à tour, membre de plusieurs comités de travail, du conseil d’administration, participant infatigable des Rendez-vous ethniques dans les années 90 et fidèle sympathisant à la cause de la solidarité internationale et locale, Juan a fait une très grande place à la solidarité et à l’engagement citoyen au sein de sa nouvelle famille mauricienne. C’est donc avec une grande fierté que le conseil d’administration du CS3R lui décerne le Prix Solidarité Brian-Barton 2020.

En plus de promouvoir la solidarité en Mauricie, le Prix Solidarité Brian-Barton pour but de souligner l’engagement et l’implication d’un (ou plusieurs individus) de la région qui s’est démarqué par ses valeurs et ses actions en faveur d’une société plus solidaire. La solidarité est vue ici au sens large et pas seulement au sens de la solidarité internationale. (JC)

Récipiendaires

2012 Monsieur Brian Barton, co-fondateur du CS3R

2013 Monsieur Claude Lacaille, p.m.é et Sœur Mariette Milot, sasv

2014 Monsieur Jean-François Aubin

2015 Mesdames Louise Lebrun et Diane Lemay

2016 Madame Élisabeth Cloutier

2017 Monsieur Georges Young

2018 Madame Nicole O’Bomsawin

2019 Monsieur Claude Bélizaire

2020 Monsieur Juan Montecinos