Juan Kelly de retour en Mauricie

Les Aigles de Trois-Rivières ont annoncé le retour du joueur de premier but Juan Kelly. Celui qui avait fait écarquiller bien des yeux en 2019 revient en Mauricie à la suite d’une excellente saison avec les Miners de Sussex, où il a maintenu une moyenne au bâton de .330.

Kelly, âgé de 27 ans, a maintenu la meilleure moyenne au bâton (.321) des Aigles lors de la dernière saison de l’équipe en 2019. En 221 apparitions au bâton, il avait claqué 13 doubles et 10 circuits, en plus de maintenir un ratio intéressant de buts sur balles (34) et retraits au bâton (37).

La saison dernière, alors que ses droits avaient été prêtés aux Miners, il a continué sur sa lancée. En plus d’une moyenne au bâton de .330, il a frappé 12 doubles, 5 triples, 6 circuits et produit 49 points en 200 apparitions au bâton.

« Juan (Kelly) est possiblement le joueur le plus excitant de cette ligue. C’est un talent naturel et un joueur avec énormément d’expérience dans le baseball professionnel. En plus, il possède la capacité de frapper des deux côtés du marbre et de jouer à plusieurs positions en défensive », a témoigné le gérant des Aigles, Matthew Rusch.

Avant de se joindre aux Aigles en 2019, il a joué sept ans dans l’organisation des Jays de Toronto entre le niveau Recrue et AA.