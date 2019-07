«Joyeux Calvaire»: Vincent Desjardins signe les numéros de danse

Dès le 17 juillet, les artistes du Cirque du Soleil feront revivre d’une tout autre façon l’univers musical des Cowboys Fringants sur la scène de l’Amphithéâtre Cogeco. Le spectacle mettra aussi de l’avant sept danseurs d’expérience de la région évoluant au sein de la troupe District V, soit Kyana Lygitsakos, Florence Gagnon-Roch, Alicia Gagné, Mikael St-Hilaire, Maxime Lauzon, Marc-Antoine Millette et Lory Viliard.

C’est d’ailleurs le Trifluvien Vincent Desjardins qui signe les chorégraphies des numéros de danse qui seront présentés dans le spectacle Joyeux Calvaire – Hommage aux Cowboys Fringants.

Le metteur en scène du spectacle, Jean-Guy Legault, lui a lancé le défi de créer des chorégraphies mariant les styles urbains et lyriques, tout en apportant quelques touches cowboy.

«J’ai eu de bonnes discussions avec Jean-Guy. Il avait des idées précises… ou à moitié claires (rires). On jasait des concepts. Il abordait notamment un petit côté cowboy avec de petites touches ici et là, mais remixées avec les paroles des Cowboys Fringants, plus dans la revendication, le fait de mettre son poing sur la table. Les numéros ont cette énergie. C’est très décisif dans les mouvements», explique Vincent Desjardins.

Les numéros de danse occuperont d’ailleurs une belle place dans Joyeux Calvaire – Hommage aux Cowboys Fringants.

«Jean-Guy aime mettre la danse de l’avant, de sorte que ça occupe encore une place important. C’est une partie intégrante du spectacle. Vous pouvez vous attendre à des numéros super dynamiques. Les Cowboys Fringants, ça y va dans le tapis. Il y aura de la danse autant dans les tableaux que les transitions entre certains numéros acrobatiques», ajoute-t-il.

Le Trifluvien travaille sur les chorégraphies des numéros depuis l’hiver avec les danseurs. Si quelques changements ont été apportés dans les dernières semaines lors des répétitions, la majorité de la conception avait été réalisée en amont, dans les studios de District V.

«C’était intéressant à concevoir parce que j’aime jouer avec les paroles et l’intensité de la voix et ça varie beaucoup. Jean-Phi [Goncalves], le directeur musical, a fait des œuvres d’art avec la musique. À ce moment, c’était le fun de jouer avec la musicalité en arrière. On a aussi amené une petite vibe country au style de danse plus intense. C’est très urbain et contemporain. Le plus gros défi, c’était probablement de penser à occuper toute la scène, considérant que c’est une grosse scène», souligne Vincent Desjardins.

Ce dernier était déjà bien à l’aise avec la musique des Cowboys Fringants qu’il connaissait bien. Il a pris plaisir à redécouvrir les textes des chansons, à en dégager l’histoire et le propos que le groupe souhaite partager.

Un beau rêve qui se réalise

À une semaine de la première du spectacle, il restait encore de petits détails à fignoler, mais déjà, une belle énergie se faisait ressentir. «On est sur une belle lancée en ce moment. On a fait de bonnes sections déjà et c’était magnifique, confiait Vincent Desjardins la semaine dernière. On commence à ressentir l’énergie entre les artistes, les acrobates et les danseurs. On sentait déjà que le spectacle a une bonne forme. Tout fonctionne et s’imbrique bien.»

Et pour lui, c’est un véritable rêve qui se réalise. «Tu ne sais jamais comment ça peut arriver et pourquoi, raconte-t-il. Quand j’ai vu l’annonce que ce serait un hommage aux Cowboys Fringants, j’étais content. Le même jour, on m’a appelé parce que Jean-Guy Legault voulait me rencontrer, cette semaine-là, à Montréal. J’ai tout barré ce qui était à mon horaire et c’est comme ça que c’est arrivé. Des projets aussi énormes ne courent pas les rues. C’est un beau rêve qui se réalise.»

Bien qu’il ne pouvait rien dire de précis sur le spectacle avant la première, Vincent Desjardins a toutefois confié que les numéros donnent place à une gamme d’émotions variées. «On est déjà bien avancé et j’ai déjà de petites émotions et des larmes quand je vois certains numéros. Pour moi, ça veut dire que ce sera un très bon spectacle. Les émotions varient tout au long du spectacle», conclut-il.

> Suivez notre couverture du spectacle et du tapis rouge de la première représentation, le 17 juillet en fin de soirée, au www.lhebdojournal.com et sur notre page Facebook.