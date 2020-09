Journées de la culture : expérimenter le mapping vidéo

Deux ateliers de mapping vidéo seront offerts à Trois-Rivières dans le cadre des Journées de la culture.

Grâce à un logiciel spécifique, le mapping vidéo est une technologie multimédia qui permet de réaliser une création artistique 2D – comme un dessin, par exemple – qui sera projetée à plus grande échelle sur une surface comme un mur, une façade d’édifice, un pont, un viaduc, etc.

Pas besoin d’avoir de connaissances dans les différentes techniques d’art : l’artiste médiateur Jérémie Deschamps Buissières sera là pour accompagner et guider les participants dans le dessin d’une animation 2D sur tablette numérique.

Les ateliers de création se dérouleront sous le thème «Écosystème : construire et déconstruire».

«Tout se fait sur la tablette qui sera prêtée aux participants, précise Geneviève Guillemette, coordonnatrice aux arts visuels culturelle à Culture Trois-Rivières. Ce n’est pas nécessaire d’être un artiste pour expérimenter et s’amuser dans cette activité. Et puis, une semaine plus tard, les participants verront leurs œuvres être projetées, en très grand format, sur un mur de la Maison de la culture.»

Les mesures sanitaires de la Santé publique devront être respectées lors des ateliers et de la projection, la semaine suivante.

Les ateliers auront lieu le 26 septembre de 13h30 à 15h et de 15h30 à 17h à la salle Louis-Philippe-Poisson de la Maison de la Culture. La séance de projection aura lieu une semaine plus tard vers 19h30.

L’activité, organisée en collaboration avec les bibliothèques de Trois-Rivières, est gratuite, mais compte tenu du nombre de places limités, il faut préalablement s’inscrire au 819 372-4615 ou dans les bibliothèques publiques de Trois-Rivières.

Place aux Journées de la culture!

Les Journées de la culture se tiendront du 25 septembre au 25 octobre partout au Québec. Plusieurs activités sont prévues à Trois-Rivières pour l’occasion.

«Retour de chasse» avec Cassandre Fournier

Visite guidée de l’exposition Perpétuel retour de chasse au Centre de diffusion Presse Papier. À partir d’anciennes photographies de scènes de la vie quotidienne, l’artiste revisite les rôles traditionnels hommes-femmes et leurs rapports aux animaux. Grâce au numérique, elle transforme les images choisies avant d’utiliser la sérigraphie pour les transposer sur d’autres surfaces (dont des tissus crochetés). Du 25 septembre au 25 octobre

Apporte ton…masque et ton sourire. Immersion en estampe contemporaine

Suite à un bref historique et une présentation des techniques de l’estampe pratiquées en atelier, un artiste membre fera une démonstration d’une technique d’impression. Les participants seront invités à réaliser l’impression d’une estampe sur un masque (apporté par le participant) à l’Atelier Presse Papier. 26 septembre, 14h

Corps de lumières

Jeux d’ombres et lumières avec le corps et la matière par trois artistes performeures et danseuses. L’activité aura lieu à l’intérieur de la Galerie R3 de l’UQTR devant un maximum de 50 spectateurs. 25 septembre, 18h et 1er octobre, 18h

Exposition collective – Remettre

Plusieurs artistes émergents partageront la Galerie l’Embuscade. lls y présenteront des œuvres issues de médiums et de disciplines variés. Cette exposition s’inscrira dans la suite logique de la vague féministe, des combats pour l’égalité des sexes, des races, de la culture, des communautés LGBTQ, etc. Du 1er au 31 octobre.

MAPP_Trois-Rivières

Un atelier d’environ 60 minutes offert par l’artiste Jérémie Deschamps Buissières guidera les participants dans le dessin d’une animation 2D sur tablette numérique. En soirée, les créations sont dévoilées lors d’une séance de projection publique à l’extérieur de la Maison de la culture, face au parc Champlain. 28 septembre

Portes ouvertes à la SGGTR

Rencontres pour découvrir la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières (SGGTR), au 100 rue de la Mairie, pour sa familiariser avec les outils disponibles pour effectuer des recherches sur ses ancêtres. 4 octobre, 13h30 à 16h

Rencontre avec France Lorrain

Patricia Powers reçoit l’autrice France Lorrain dans le cadre des belles rencontres à la bibliothèque Gatien-Lapointe. Elle présentera son dernier roman Marie-Camille et parlera de son métier d’écrivain. Réservation requise : 819 372-4615. 27 septembre, 11h

Visite d’atelier – Alain Veilleux

Accompagné par des peintres provenant de l’extérieur de la région qui exposeront et peindront à leurs kiosques sur le terrain de la résidence du peintre Alain Veilleux au 7470, rue Notre-Dame Ouest. Différentes techniques et démonstrations seront offertes gratuitement au public présent au cours de cette journée d’activités : techniques mixtes, peinture à l’acrylique, peinture à l’huile, au pinceau et à la spatule. 28 septembre, 10h

Tous les détails de la programmation sont disponibles au www.journeesdelaculture.qc.ca.