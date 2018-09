Journées de la culture: coup d’oeil sur les activités

TROIS-RIVIÈRES. Du 28 au 30 septembre, c’est toute la région qui vibrera au rythme des nombreuses activités culturelles gratuites qui seront présentées à l’occasion des Journées de la culture. Au total, plus d’une soixantaine d’activités seront proposées aux quatre coins de la Mauricie. En voici un aperçu.

28-29-30 septembre, 10h à 17h: les poètes au Moulin seigneurial de Pointe-du Lac. À travers un parcours inédit, les visiteurs partiront à la découverte des mots envoûtants des poètes de chez-nous projetés à même l’architecture du Moulin.

29 septembre, 13h à 17h: bibliothèque vivante à la Place de l’hôtel de ville. Activité de rencontre, d’échange et de discussion entre des personnes. D’une part, des livres vivants partageant leur vécu et de l’autre, des citoyens qui veulent en apprendre plus. Parmi les livres vivants: drag queen, une femme forte, un homme transsexuel, une ancienne religieuse et une personne sourde.

30 septembre, 13h30 à 16h: les Compagnons du folklore québécois invitent toute la famille à venir danser, comme dans le bon vieux temps, au Pavillon communautaire (350, côte Richelieu). C’est facile de danser les danses folkloriques québécoises car chacune est expliquée et câllée. Des musiciens en chair et en os accompagnent les danseuses et les danseurs au son du piano, de la guitare, de l’accordéon…

MRC des Chenaux

Quelques activités se tiendront aussi du côté de la MRC des Chenaux. Le 30 septembre, à 10h et à 13h30, les passionnés d’histoire pourront participer à un parcours historique pour se familiariser avec l’histoire du Domaine seigneurial Sainte-Anne. Visites guidées des maisons historiques et de la crypte de l’église aussi prévues. Réservations: 418 325-3522

Le 29 septembre à 14h, l’auteure Ariane Gélinas présentera une conférence intitulée «Écriture et fantastique» au Vieux presbytère de Batiscan.

La programmation complète des Journées de la culture est disponible au www.journeesdelaculture.qc.ca.