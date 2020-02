Journée familiale à la Patinoire BLEU BLANC BOUGE

La population est invitée à enfiler les patins et à venir se dégourdir en famille le vendredi 14 février à l’occasion de l’événement «Go, on bouge!» qui se tiendra à la Patinoire BLEU BLANC BOUGE, derrière l’école Cardinal-Roy.

Lors de cette journée pédagogique, de multiples activités pour divertir petits et grands sont prévues de 9h à 21h.

Les participants auront le plaisir de s’adonner à la pratique du patinage et du hockey libres et de découvrir l’univers des métiers des services d’urgence tels les policiers, pompiers, ambulanciers et contrôleurs routiers, et ce, par une visite de leurs véhicules respectifs.

Il y aura également la tenue de l’activité «Café avec un policier». De plus, des joueurs de hockey de catégorie midget AAA, collégial, universitaire et sénior seront sur place afin de partager leur passion et leur savoir-faire avec les jeunes. Des boissons chaudes et des collations seront offertes gratuitement sur place.

Il y aura une Classique hivernale, dès 15h, soit une partie de hockey amicale opposant la Police de Trois-Rivières et les Dragons du Collège Laflèche.

Disco animée sur glace

En soirée (18h30 à 21h), les Trifluviens sont invités à venir swinguer sur leurs patins lors de la disco sur glace. Voilà une idée sortie originale pour célébrer la Saint-Valentin en famille, entre amis ou en amoureux.