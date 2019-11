Journée de tests de prototypes au Musée POP

Ce dimanche 3 novembre, les visiteurs du Musée POP auront la chance de tester les trois prototypes issus du Muséolab et comme c’est le premier dimanche du mois, l’entrée sera gratuite.

Il y a un peu plus d’un an, le Muséolab prenait son envol avec une première séance de cocréation collective. De cette rencontre ont émergé des idées et un premier prototype, Culture Go, maintenant en test au Musée POP. Une deuxième séance de cocréation en mai 2019 a suscité beaucoup d’intérêt de la part des entreprises du DigiHub qui ont proposé trois prototypes, dont un encore en processus de création.

Le premier prototype, Culture Go, de l’entreprise Rum&Code permet à l’aide d’un code QR à un complément d’information sur un sujet d’exposition, un artéfact, etc. Pour la fin de semaine, les visiteurs pourront ainsi en apprendre plus sur La mélancolie des coffres, oeuvre présentée à l’extérieur du Musée, les bâtiments agricoles de la collection Séguin, un hommage à Gerry Rochon dans l’exposition Attache ta tuque ainsi qu’un complément d’information sur les hommes forts du Québec dans la zone Contes et légendes de cette exposition et la découverte de certains jouets inusités de la collection du Musée commentés par le collectionneur, Jean Bouchard.

Un second prototype est issu de la collaboration de trois entreprises, Concept numérique et ses tablettes Kalliope, Expertise laser 3D – iSCAN et Miralupa. Grâce au travail de scan 3D réalisé par iSCAN et à l’expertise en réalité augmentée de Miralupa, des animations 3D de certains objets de la collection du Musée ont été réalisées et pourront être vues par les visiteurs en réalité augmentée sur les tablettes de Kalliope ou sur leur propre téléphone intelligent en téléchargeant l’application Thrubox. Ainsi, s’animeront sous les yeux des visiteurs: marche-à-terre, baratte à crème glacée, gramophone et ancienne machine à laver!

Finalement, le Musée accueille un autre prototype issu cette fois d’une collaboration de quelques entreprises qui lancent ensemble une nouvelle entité, Hologo. Ce système d’affichage holographique permettra d’améliorer la signalétique intérieure du Musée par le biais d’images 3D.

À partir de 13h dimanche, jusqu’à 16h, les visiteurs du Musée POP seront invités à visiter gratuitement le Musée et à tester les prototypes pour nous faire part de leurs commentaires. Les entreprises pourront ainsi bonifier et améliorer leurs projets avant de les commercialiser.