Journée de rêve pour 125 princesses

Crédit photo : Photo courtoisie

SANTÉ. La Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) a amassé 12 700$ à l’occasion de son quatrième bal des princesses, tenu à guichet fermé.

Pour l’occasion, 125 fillettes âgées entre 2 et 10 ans ont revêtu leur plus belle robe pour participer à une journée conçue sur mesure pour elles: danse, cinéma, bricolage, confection de bijoux, coiffure, maquillage, manucure, bar à bonbons, etc.

Les fonds récoltés dans le cadre de cette activité seront remis au Département de pédiatrie de l’hôpital régional pour acheter des équipements permettant l’amélioration de la qualité des soins et de la qualité de vie lors des naissances et de l’hospitalisation des enfants au CHAUR.