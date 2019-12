Journée de Noël rêvée pour une classe de francisation

Une des classes de francisation de l’école Sainte-Thérèse a eu la chance de souligner Noël en grand, ce mardi, en compagnie des membres de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ).

En effet, les 18 jeunes élèves âgés entre 8 et 11 ans étaient tout sourire à l’arrivée du père Noël.

«C’est une activité intergénérationnelle qui permet à ces enfants de vivre un très beau moment», confie Marielle Gravel, initiatrice du projet. «Ce matin, on leur a remis des kangourous avec un sigle qui a été dessiné par une jeune étudiante de l’École secondaire Les Pionniers. C’est écrit «Je m’envole» dans le logo. Ensuite, nous avons amené les jeunes diner chez St-Hubert.»

«En revenant de diner, on a fait 30 minutes d’exercice physique. On est ensuite monté en classe pour recevoir le père Noël et la mère Noël. On leur a tous préparé un cadeau que nous avons ramassé pendant l’année avec nos activités. Ce sont tous des jouets recyclés. Pour terminer, nous allons remettre à tous une belle veste et une tuque ou un foulard ou un cache-cou gracieuseté de Plante Sports», ajoute-t-elle.

Chose certaine, les jeunes élèves en question auront beaucoup de choses à raconter à la maison ce soir.