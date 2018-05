La Journée de la nature célébrée à Trois-Rivières

Dans le cadre des Journées de la nature, la Ville de Trois-Rivières invite les citoyens à découvrir le boisé Ogden, ce samedi 26 mai, qui se veut une aire écologique située en pleine zone urbaine.

Dès 10h, une activité d’interprétation de 60 minutes donnera l’occasion de découvrir la flore et la faune, tout en appréciant les particularités de ce milieu naturel. Ouverte au grand public, cette balade en plein air permettra d’en apprendre sur la nature, les espèces exotiques envahissantes, la qualité de l’eau, de même que sur le concept de bassins versants.

Sur place, des étudiants animeront un kiosque d’information à l’entrée des sentiers entre 9h et 12h afin de répondre aux questions générales sur l’environnement et remettre du matériel informatif.

Il est à noter que l’entrée des sentiers se situe sur le boulevard des Estacades et que le stationnement est gratuit le long du boulevard.

Une campagne nationale

Les «Journées de la nature» sont une fête annuelle et nationale permettant aux citoyens de découvrir la faune et la flore.

Le but est de favoriser la santé et le bien-être des citoyens, mais aussi d’encourager le respect de notre environnement et la capacité de notre société à agir en faveur du développement durable au Québec.