Journée de la famille : Brimbelle à Saint-Maurice

Crédit photo : Audrey Leblanc

SAINT-MAURICE. La traditionnelle Journée de la famille des Chenaux aura lieu le 9 juin à Saint-Maurice. Pour l’occasion, Brimbelle offrira un spectacle aux enfants à compter de 13h.

Cette journée de festivités complètement gratuite débutera à 9h. Jeux gonflables, maquillage pour enfants, promenades en train, heure du conte avec Mlle Farfelue, distribution de ballons, Mandoline et son circuit de lapins, bingo et plus encore sont au menu pour distraire petits et grands.

Les participants pourront même prendre part à un rallye historique. Ils auront à parcourir le site à la recherche d’indices. Il sera possible d’amorcer le rallye en tout temps. Point de départ au kiosque d’accueil.

Toutes les familles de la MRC des Chenaux sont invitées à prendre part à ce rendez-vous annuel qui a pour but de valoriser le rôle des familles et de consolider le sentiment d’appartenance à la MRC.

À noter que la Journée de la famille des Chenaux aura lieu, beau temps, mauvais temps, à l’extérieur ou à l’intérieur. Le centre des jeunes offrira un service de restauration rapide (hot-dogs, eau, boisson gazeuse, etc.), sur place, à petit prix.