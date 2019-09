La Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières organise le 24 septembre prochain la 10e édition de la journée 101 façons de prendre ta place. L’activité se tiendra au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap de 9h30 à 14h30. Plus d’une vingtaine de kiosques qui œuvrent dans le domaine de l’emploi, de la formation, de la santé ou encore de l’entraide seront présents jusqu’à 13h.

Depuis 10 ans, cette journée permet de présenter aux personnes participantes les ressources existant à Trois-Rivières afin de les aider à se mettre ou se remettre en action. En début de journée, Martin Alarie-Rivard, triathlonien, viendra présenter son parcours atypique qui l’a mené à une perte de poids significative.

Après le diner, les gens seront invités à venir bouger au rythme du Zumba présenté par que Cindy Gilbert. Vers 13h, les participants pourront choisir parmi les différentes qui leur seront proposées tels qu’un atelier de sérigraphie offert par Fontaine le Riche, une activité de prise de parole / improvisation offerte par Rémi Francoeur, du yoga et Pilates par Édith Page, kinésiologue du CIUSSSMCQ, et de la percussion avec les Tam-tams du St-Maurice. Pour conclure la journée, des prix de présences seront tirés parmi les personnes présentes.

« La journée 101 façons de prendre ta place permet aux personnes d’obtenir un accès direct, privilégié et personnalisé avec les ressources du milieu. De plus, les ateliers proposés permettront aux personnes présentes de développer des compétences et des centres d’intérêt, mais d’une façon différente et dynamique! », mentionne Caroline Guay, coordonnatrice de la Démarche des premiers quartiers.

Les activités sont offertes gratuitement de même que le dîner, gracieuseté des dons de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec et du partenariat avec les Artisans bénévoles de la Paix.