Joueur le plus utile: Deux anciens Aigles à l’honneur

Les finalistes aux titres de Joueur le plus utile en saison régulière, ainsi que pour l’Organisation de l’année 2020 dans la Ligue de Baseball Majeur du Québec, sont maintenant connus.

En effet, pas moins de quatre joueurs ont été mis en nomination:

FRANÇOIS LAFRENIÈRE – Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu

Ayant remporté ce prix à trois reprises au cours des dernières saisons, l’ancien Aigles de Trois-Rivières a peaufiné sa préparation pour la saison 2020 et y est arrivé en grande forme. Encore une fois solide au monticule, Lafrenière a également obtenu une nomination au titre de lanceur de l’année avec un dossier de 3 victoires et 1 défaite en 2020. Avec 36 retraits au bâton en 31 manches, il a cumulé une moyenne de points mérités de 0,90, tandis que les frappeurs adverses n’ont frappé que pour .193 face à lui.

DAVID GAUTHIER – Castors d’Acton Vale

À l’instar de Lafrenière, David Gauthier peut tout faire sur le terrain. Lorsqu’il n’est pas au monticule, il évolue au 1er but chez les Castors. Montrant une moyenne offensive de .436 en 39 apparitions au bâton, Gauthier a frappé 17 coups sûrs, dont 5 doubles. Il ajoute aussi 10 buts sur balle pour un ratio de présence sur les coussins de .558. Au monticule, il a montré un dossier de 3 victoires et 3 défaites durant la saison. En 30 manches de travail, sa moyenne de points mérités s’est élevée à 3,50 alors que les frappeurs adverses frappent pour .172 contre lui.

MOISES PEREZ INFANTE – Brewers de Montréal

Si on veut parler d’une belle histoire s’étant produite à Montréal chez les Brewers, c’est Moises Perez Infante qui l’a racontée. Étant libre comme l’air avant le début de la saison, il s’est amené avec ses nouveaux coéquipiers en espérant dominer le Circuit Bélisle. Il a maintenu une moyenne au bâton de .468, frappant 22 coups sûrs, dont 7 doubles et 4 longues balles. Opportuniste à la plaque, il a produit plus du tiers des points marqués de son équipe, soit 25, un sommet dans la LBMQ cet été.

MATTHEW RUSCH – Cascades de Shawinigan

Excellence est le premier mot qui nous vient à l’esprit lorsqu’on pense au partant des Cascades. Que dire de plus sur Matthew Rusch après deux saisons dans la LBMQ. Il a remporté, en 2019, les titres de Lanceur de l’année, Joueur le plus utile de la saison régulière, ainsi que Joueur le plus utile des séries éliminatoires. Ayant réécrit le livre des records de la LBMQ, Rusch n’a accordé que 8 buts sur balles au cours de cette période, obtenu 5 victoires contre aucun revers. Son impressionnante moyenne de points mérités de 0,51 et la moyenne au bâton permise à l’adversaire de .114 font de lui le meilleur du circuit à ce niveau en 2020.

Organisation de l’Année 2020

De son côté, le prix Organisation de l’année est remis à l’équipe s’étant le plus démarquée au cours de la saison tant au point de vue des performances sur le terrain qu’en dehors du terrain. Les récipiendaires de ce prix sont ceux qui ont su tirer leur épingle du jeu en innovant et en faisant la promotion de leur formation ainsi que celle de la Ligue de Baseball Majeur du Québec. Voici les trois organisations en nomination:

CASCADES DE SHAWINIGAN

Récipiendaires en titre de ce prix, les Cascades ont poussé l’audace à nouveau en 2020. Devant d’abord composer avec les restrictions sanitaires imposées, ils ont tout de même trouvé le moyen d’augmenter l’achalandage au Parc Optimiste par rapport à la saison précédente. Présidé par Dany Milette, entouré d’une équipe de bénévoles chevronnés, les Cascades ont redoublé d’efforts afin de donner aux fans de Shawinigan, la possibilité de voir du baseball de qualité en sécurité. Le vice-président Jean-Philippe Morin et le trésorier Alain Boucher ont fourni un plan sanitaire élaboré respectant en tout point les recommandations de la santé publique. De plus, ils ont instauré la vente de billets en ligne, une autre innovation, qui fut un grand succès afin d’éviter les attroupements et les longues files d’attente. La diffusion des parties en direct sur Facebook, a fait des petits, elle a été reprise par d’autres formations et a été améliorée, en plus d’être offerte lors de plusieurs rencontres sur la route.

CASTORS D’ACTON VALE

Les Castors d’Acton Vale ont pratiquement un abonnement de saison pour le titre d’organisation de l’année. Saison après saison, les bénévoles de la formation font tout en leur pouvoir pour offrir aux fans de la région d’Acton Vale une expérience hors du commun. Ne pouvant accueillir en très grand nombre tous les fans qui ont fait la renommée de l’équipe Valoise, le groupe de dirigeants a pris les moyens pour tout de même satisfaire les spectateurs présents avec un plan sanitaire adapté à la géographie du Stade Léo-Asselin. Il me fait plaisir de vous nommer un par un, les artisans du succès de cette équipe. Daniel St-Denis – Président, Michel Dorais – Vice-Président, Jean-François Dorais – Directeur baseball, Marie-Ève Dorais – Directrice, Guy Larocque – Directeur, Mario Daudelin – Directeur, Martine Bachand – Entrée, Véronique Manseau – Resto/Bar, Sara Maude Dorais – Resto/Bar et Martin Larivière – Moitié/Moitié.

BIG BILL DE COATICOOK

La situation qui s’est présentée en 2020 pour les équipes de la Ligue de Baseball Majeur du Québec fera certes partie de nos souvenirs. Pour le président Francis Montmigny et le Directeur-Gérant /Entraineur Jonathan Breton de la formation de Coaticook, ce fut une occasion rêvée pour effectuer un virage sous le signe du renouveau et de la jeunesse. Ayant modifié leur alignement pour faire place aux jeunes, le Big Bill a pris la décision de travailler pour l’avenir de la franchise. Ils ont laissé toute la place nécessaire à des joueurs moins expérimentés afin de leur faire vivre l’expérience LBMQ. Cette recette n’aura été que profitable pour les jeunes de l’organisation des Cantons-de-l’Est. Pour ce qui est du plan sanitaire, celui complété par monsieur Montmigny a servi de modèle pour Baseball Québec, auprès des hautes instances de la santé publique afin de permettre à tous les joueurs de Baseball de la province de sortir de chez eux cet été. (JC/Source : Dominic Lussier, Relationniste LBMQ)